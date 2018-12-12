Різко погіршився стан 20-річного українського в’язня Кремля, суд перенесли

У російському Ростові-на-Дону 12 грудня Північно-Кавказький окружний військовий суд відклав розгляд справи обвинуваченого в підготовці теракту українського політв’язня Павла Гриба через різке погіршення його здоров'я. Про це повідомляє його батько Ігор Гриб.

«Чергове засідання Північно-Кавказького окружного військового суду так і не відбулось. У Павла сильний біль в животі, блювання, підвищена температура тіла», – написав батько в’язня у Facebook.

За словами Ігоря Гриба, лікарі «швидкої» допомоги надати не змогли. Судове засідання перенесли на 21 грудня.

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.