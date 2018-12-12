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12 Грудень 2018, Київ 23:31
Новини | Політика

Омбудсмен: консули у Москві відвідали всіх полонених моряків

«Хлопці мужньо тримаються, вірять у повернення додому», повідомила Людмила Денісова

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Українські консули в столиці Росії, Москві, відвідали всіх полонених там моряків, захоплених російськими силовиками в листопаді поблизу Керченської протоки, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

«Щойно отримала інформацію від наших консулів із посольства у Москві. Сьогодні вони завершили відвідування усіх військових моряків, захоплених у полон російським агресором, а саме: Андрія Шевченка, Володимира Варімеза, Сергія Чулібу, Юрія Будзила й Андрія Драча. За словами консулів, хлопці мужньо тримаються, вірять у повернення додому, і знають, що для цього робляться усі потрібні кроки як Україною, так і міжнародним співтовариством», – написала Денісова у Facebook ввечері 12 грудня.

За її словами, згодом консули зателефонують усім представникам родин і повідомлять їм подробиці відвідувань.

Росія обстріляла українські кораблі
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Росія обстріляла українські кораблі

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25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували й захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії троє моряків були поранені, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх 24 полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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