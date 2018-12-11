Представники українського консула в Москві відвідали шістьох захоплених військових – Денісова

Підлеглі консула України в Москві Альберта Чернякова 11 грудня відвідали в московському СІЗО «Лефортово» захоплених біля берегів Криму українських військових Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгена Семидоцького і Володимира Лісового, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За словами консула, стан українців задовільний, настрій – оптимістичний, сподіваються на якнайшвидше повернення додому. Вони повідомили, що ще не зв'язувалися з родичами, але обов'язково їм передзвонять найближчим часом, написала на своїй сторінці в «Фейсбуці» уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

За словами Денісової, консул повідомив, що військових утримують у двомісних камерах з телевізорами і холодильниками, є можливість користуватися бібліотекою.

«Наші моряки забезпечені теплим одягом і взуттям, а також наборами продуктів харчування, які передали волонтери. На умови утримання або застосування заходів фізичного впливу вони не скаржилися», – підкреслила Денісова.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували й захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії троє моряків були поранені, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх 24 полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.