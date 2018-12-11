Євродепутат Гармс: треба закрити порти ЄС російським суднам

Євросоюз має запровадити подальші санкції, розширити спостережну місію ОБСЄ та закрити свої порти для російських кораблів, якщо Росія не відкриє руху через Керченську протоку та не звільнить українських моряків. Таку заяву 11 грудня перед обговоренням українського питання на сесії Європарламенту зробила німецький євродепутат та голова парламентської асамблеї «Євронест» Ребекка Гармс.



«Після російського військового нападу в Керченській протоці ми закликаємо ЄС та його держави-члени впровадити персональні санкції, якщо 24 українських військовослужбовців не буде звільнено, а також у разі подальшої військової ескалації. Мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ слід поширити на Азовське море, а держави-члени мають закрити порти ЄС для російських суден, що прибувають з Азовського моря, в разі, якщо Росія не відновить свободу судноплавства через Керченську протоку і Азовське море», – заявила Гармс.

Вона наголошує, що досягнуті Україною успіхи в реформуванні сфер енергетики, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, освіти, держуправління та децентралізації «вражають, особливо з урахуванням вкрай складної ситуації, в якій перебуває Україна через окупацію і війну, яку веде проти неї Росія».

Водночас, на думку євродепутата, українська влада повинна активізувати свої зусилля для проведення реформ, зокрема, в сфері боротьби з корупцією, продовжувати процес децентралізації та домагатися подальшого прогресу в галузі всеосяжної реформи судової системи України.

Європейський парламент 11 грудня підбиває підсумки та дає свою оцінку реформам, які були здійснені в Україні моменту, коли два роки тому набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У проектах звіту на цю тему відображені не лише оцінки прогресу, а й виклики, що стоять перед Україною. Зведений варіант звіту обговорюватимуть представники Єврокомісії та європейські депутати. Проект представлять на голосування на пленарній сесії Європарламенту в середу 12 грудня.