Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Грудень 2018, Київ 20:45
Відео

Ціна агресії. Коли Росія відповість перед Україною?

Ціна агресії. Коли Росія відповість перед Україною?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Президент України Петро Порошенко зажадав від уряду створити орган, який формуватиме претензії до Росії за «заподіяні збройною агресією збитки». Наскільки ефективно вдається Україні – на п'ятий рік розв'язаної Росією війни – притягувати Москву до відповідальності? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» експерт-міжнародник, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» у 1998–2017 роках Євген Бистрицький, народний депутат України, заступник голови постійної делегації України у ПАРЄ, юрист Георгій Логвинський, експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG