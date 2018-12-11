Ціна агресії. Коли Росія відповість перед Україною?

Президент України Петро Порошенко зажадав від уряду створити орган, який формуватиме претензії до Росії за «заподіяні збройною агресією збитки». Наскільки ефективно вдається Україні – на п'ятий рік розв'язаної Росією війни – притягувати Москву до відповідальності? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» експерт-міжнародник, виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» у 1998–2017 роках Євген Бистрицький, народний депутат України, заступник голови постійної делегації України у ПАРЄ, юрист Георгій Логвинський, експерт-міжнародник Борис Тизенгаузен.