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11 Грудень 2018, Київ 14:06
Новини | Події

Біля представництва ЄС у Києві відбулася акція на підтримку політв’язнів і полонених

Активісти вишикувалися на сходах посольства ЄС з фотографіями українців у неволі, 11 грудня 2018 року

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Біля представництва Європейського союзу в Києві відбулася акція на підтримку українських політв’язнів і полонених, яких утримують на окупованих територіях Донбасу, в анексованому Криму та в Росії.

Активісти вишикувалися на сходах посольства з фотографіями Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Олександра Корінькова, Володимира Балуха, Сергія Глондара, Станіслава Асєєва, захоплених наприкінці листопада українських моряків та інших.

За даними правозахисної ініціативи Let My People Go, Росія утримує з політичних мотивів 70 українців. У це число не включені 24 українські моряки, які наразі перебувають у московських СІЗО.

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