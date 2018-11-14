Премію Європарламенту отримав фільм «Жінка на війні»

Кінопремію LUX, що присуджує Європейський парламент, у 2018 році отримав фільм спільного виробництва Ісландії, Франції та України «Жінка на війні» (в українському варіанті також Гірська жінка: на війні») режисера Бенедикта Ерлінгсонна.

Картину-переможця визначають члени ЄП. Цього року до фіналу також вийшли фільми «Зворотний бік усього» режисера Міли Турайлич (Сербія, Франція, Катар) і «Стікс» Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія).

Фільм має екологічну та феміністичну тематику і розповідає історію жінки, яка веде війно з алюмінієвою промисловістю на високогір’ї Ісландії.

Премію LUX засновано у 2007 році з метою підтримки поширення європейської кінопродукції. Фільми-фіналісти за підтримки ЄС будуть субтитровані усіма офіційними мовами союзу. Європарламент також надасть підтримку для їх просування на міжнародному кіноринку.