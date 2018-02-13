Кінорежисер Криштофович став лауреатом української премії «Золота дзиґа»

Український кінорежисер В’ячеслав Криштофович став лауреатом української премії «Золота дзиґа» «за внесок у розвиток кіно», повідомляє прес-служба Української кіноакадемії.

Голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач зазначив, що візитівка Криштофовича – «уміння виявити у найпростіших ситуаціях, зазвичай, суто побутових, приватних, інші виміри й сенси».

«Киянин від народження, Криштофович не піддався моді рубежа 1960-70-х на міфопоетичне кіно, його захопили тихі драми великого міста і його мешканців. І поступово випрозорилася традиція, що пов’язувала творчість режисера з великою літературою початку ХХ століття – Чехова й Коцюбинського, Толстого і Винниченка», – заявив Тримбач.

Криштофович – дійсний член Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв, член правління Національної спілки кінематографістів України. Відзняв понад 20 фільмів, серед яких – «Дрібниці життя» (1980), «Два гусари» (1984), «Самотня жінка бажає познайомитись» (1986), «Володя великий, Володя маленький» (1985), «Ребро Адама» (1990) та «Приятель небіжчика» (1997) (цей фільм подавали від України на здобуття кінопремії «Оскар» у категорії «Найкращий фільм іноземної мовою»).

«Золота дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів у 18 номінаціях. Цього року її вручатимуть двічі.