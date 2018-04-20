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20 Квітень 2018, Київ 22:16
Новини | Суспільство

Премія «Золота дзиґа»: «Кіборги» визнали «найкращим фільмом 2017 року»

Фільм «Кіборги» переміг в номінації «найкращий фільм 2017 року» кінопремії «Золота дзиґа».

Фільм «DZIDZIO Контрабас» переміг у номінації «Вибір глядача», на яку претендували «10 найкасовіших стрічок».

«Золота дзиґа» – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів у 18 номінаціях. Цього року її вручають вдруге.

7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.

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