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24 Грудень 2017, Київ 17:56
Культура

2017-й став роком ренесансу української культури

Реклама української кінострічки «Кіборги»

(Рубрика «Точка зору»)

Коли грудень добігає кінця, настає слушний час для підбиття підсумків минулого і планування наступного року. У 2017 році Україні не вдалося стати взірцем успішних реформ, але є одна сфера, здобутки в якій незаперечні – культура. Рік, що минає, з певністю можна назвати роком ренесансу української культури, і що найважливіше – 2018-й має всі шанси продовжити і посилити тенденцію відродження українського культурного продукту.

Кіно

Це був, либонь, перший рік, коли глядачі почали ходити на українські фільми не з патріотичних міркувань, а з огляду на видовищність вітчизняного кінопродукту. Більше того, у 2017-му вийшло стільки українських фільмів, що чимало людей не встигали їх дивитися – зокрема восени нову вітчизняну кінострічку запускали в прокат ледь не кожних вихідних. Успіхи не забарилися: ми отримали фільм, що за своєю якістю не поступається західним і який буде приємно передивитися й через роки («Кіборги»); на екрани вийшла простенька, але масова стрічка, яка не лише окупилася, а й принесла творцям прибуток («Контрабас»); з’явився український фільм для дітей і підлітків, виконаний на абсолютно світовому рівні («Сторожова застава»); нарешті почалася робота над популяризацією української історії – бойовик про повстання упівців у радянському таборі зібрав схвальні відгуки глядачів і пристойні касові збори («Червоний»).

Постер до українського фільму «Сторожова застава»
Постер до українського фільму «Сторожова застава»

Наступного року фінансування кіновиробництва з боку держави суттєво збільшено, тож можна сподіватися поступу в цій сфері. Важливо також забезпечити стимулювання розвитку мережі кінотеатрів, аби надати доступ жителям малих міст і райцентрів до новинок кінематографу.

Книга

Зайдіть у книгарню – очі аж розбігаються від різноманіття українського книжкового ринку. Десять років тому планку якості й масовості тримала лише дитяча література, а в 2017-му можна впевнено сказати, що весь український книжковий ринок стає на ноги. Особливо тішать перекладні видання – тепер світові бестселери виходять в українських видавництвах майже синхронно із західними ринками.

Під час Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Київ, травень 2017 рік
Під час Міжнародного фестивалю «Книжковий арсенал». Київ, травень 2017 рік

​Розквітла галузь бізнесової й мотиваційної літератури – і ці книжки протягом усього року трималися в топах книгарень. Таким чином система ліцензування російського книжкового експорту вдихнула нове життя в українське книговидання, яке поволі з хобі стає прибутковим бізнесом. Крім того, в 2017-му було нарешті створено Український інститут книги, інституцію, покликану пропагувати читання й українську книжку вдома і закордоном.​

Музика

Як обмеження ввозу російських книг оживило українське книговидання, так і запровадження квот на українську музику в радіоефірі дало поштовх для розвитку вітчизняної музичної індустрії. З’явилося (тобто вони вже існували, але ми – слухачі – не мали змоги про них дізнатися й слухати) чимало нових гуртів, а якість їхнього доробку – абсолютно конкурентна. Підтверджує цей факт і статистика радіостанцій: за повідомленням уряду, всі загальнонаціональні, регіональні і місцеві радіостанції в 2017 році перевиконували квоту у 25% українських пісень в ефірі в середньому на 13%.

Співак Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі Відоплясова», під час фестивалю «Країна мрій». Київ, 28 червня 2017 року
Співак Олег Скрипка, лідер гурту «Воплі Відоплясова», під час фестивалю «Країна мрій». Київ, 28 червня 2017 року

Маємо надію, що розквіт української музичної індустрії спонукатиме виконавців і до морального відродження – щоб наступного року ми вже не бачили українських зірок на московських сценах і врученнях премій.​

Мова

«Ну що б, здавалося, слова... Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!»… Як бачимо з підсумків року в сферах кінематографу, книговидання й музики, у 2017 році з’явилося значно більше можливостей почути українську мову в Україні. Крім того, Верховна Рада ухвалила Закон «Про освіту», 7-а стаття якого дозволить розпочати процес мовної деколонізації України.

На рік прийдешній плани ще амбітніші: громадськість вимагає ухвалити законопроект №5670-Д «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який поверне українській мові належні їй у своїй державі права. Наближення виборів спонукатиме політиків доводити власну патріотичність – тож у цього законопроекту досить високі шанси стати Законом.

Побажання

У прийдешньому році хочеться побажати українській культурі продовження динамічного розвитку, а іншим сферам – зокрема економіці, боротьбі з корупцією, медицині – брати приклад з культури і не відставати аж так катастрофічно. З Новим роком!

Андрій Любка – письменник

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції

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    Андрій Любка

    Український поет, прозаїк, есеїст. Автор восьми книжок, лауреат літературних премій «Дебют» та «Київські лаври». Твори перекладені на понад десять мов, окремими книжками виходили в Австрії та Польщі. Живе в Ужгороді.

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