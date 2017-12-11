Держкіно: за перші вихідні фільм «Кіборги» подивилися понад 106 тисяч глядачів

Державне агентство України з питань кіно заявляє, що за перші вихідні український фільм «Кіборги» подивилися понад 106 тисяч глядачів.

Як повідомляє прес-служба агентства, фільм «Кіборги» зібрав 8,2 мільйона гривень, обігнавши «Дюнкерк» (7,9 мільйона) і «Лють» (5,4 мільйона гривень).

«Цей фільм зараз дуже на часі, і я радий, що наш глядач так високо його оцінив. Для мене такий результат є оцінкою глядачами роботи Держкіно», – сказав голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Продюсер Іванна Дядюра зауважила, що в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий у фонд «Повернись живим» перерахують понад 500 тисяч гривень.

«Дуже приємно, що наш фільм побачило так багато глядачів, це означає, що в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий ми перерахуємо у Фонд «Повернись живим» 531 750 грн. Попереду ще кілька тижнів прокату, тож запрошуємо всіх у кінотеатри на фільм «Кіборги», – сказала вона.

7 грудня фільм «Кіборги» вийшов у прокат. Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно надало половину від цієї суми.