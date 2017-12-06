У Києві відбувся прем’єрний показ фільму «Кіборги»

У Києві 6 грудня, в День Збройних сил України, відбувся прем’єрний показ художнього фільму «Кіборги». На цій події режисер-постановник фільму «Кіборги» Ахтем Сеітаблаєв отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Нагороду вручив президент України Петро Порошенко, який подякував творчому колективу фільму та привітав присутніх зі святом.

Режисер фільму «Кіборги», директор державного підприємства «Кримський дім» Ахтем Сеітаблаєв привітав присутніх з Днем Збройних Сил України. «Те, що ми маємо можливість кожного ранку просинатися, бачити своїх дітей, пити свою каву, обіймати своїх батьків, це все завдяки вам. Бережи вас Всевишній», – сказав він, звертаючись до присутніх у залі військовослужбовців.

Режисер представив частину знімальної команди, акторів і всіх, хто працював над фільмом, в тому числі військових.

«Ми намагалися зняти чесне кіно. Кіно про те, що ми є свідками народження нових людей, нової країни. Бо ми щиро в це віримо. Ми намагалися зняти кіно про те, що ми є свідками народження нової української політичної нації», – зазначив Ахтем Сеітаблаєв.

7 грудня фільм «Кіборги» виходить у прокат, картину зможуть побачити усі шанувальники кіно.