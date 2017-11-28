Бюджет фільму «Кіборги» склав 47 мільйонів гривень, половина – бюджетні кошти – творці

Фільм «Кіборги» про оборону Донецького аеропорту режисера Ахтема Сеітаблаєва, прем’єра якого запланована на початку грудня, був наполовину знятий за бюджетні кошти. Про це 28 листопада на допрем’єрній презентації стрічки в Дніпрі повідомили творці фільму.

За їхніми словами, загальний кошторис стрічки склав 47 мільйонів гривень, майже половина з них – державні кошти. Зйомки тривали близько двох місяців.

Для того, щоб передати атмосферу Донецького аеропорту, збудували декорації, ідентичні за розмірами справжньому колишньому аеропорту. Як зазначила продюсер Іванна Дядюра, декорації створювали за фото і відео, наданими самими бійцями.

«Одна була під Києвом, у павільйоні, двоповерхова. Спочатку декорацію збудували, а потім руйнували, бо у фільмі це зруйнований аеропорт. І друга декорація у нас була в Чернігові, на злітній смузі військового аеродрому», – сказала продюсер.

Як зазначив режисер Ахтем Сеітаблаєв, сценарій стрічки був написаний на основі свідчень українських військових – оборонців Донецького аеропорту, потім вони його вичитували, а також були консультантами на знімальному майданчику.

«Наш фільм за жанром є військовою драмою. Але фільм життєствердний. Фільм не провійну, він про мир, який народжується всередині цієї війни. Тому наші герої так багато говорять про те, в якому світі вони хочуть жити, яку країну вони захищають», – сказав Ахтем Сеітаблаєв.

Як зазначила сценарист Наталія Ворожбит, у фільмі – збірні образи, які були списані з реальних «кіборгів». Серед них є дніпровські бійці з позивними «Доцент» та «Адам».

«Я намагалась показати повну картину. У кожного бійця була своя мотивація, тому що в аеропорту без мотивації було неможливо», – сказала Наталія Ворожбит.

На допрем’єрний показ фільму в Дніпрі були запрошені волонтери, учасники АТО, які мали можливість першими безкоштовно переглянути фільм та зустрітися з його творцями.

Всеукраїнська прем’єра фільму відбудеться в Києві, 6 грудня, у День Збройних сил України.

З нагоди виходу фільму в прокат творці стрічки виступили з ініціативою: п’ять гривень з кожного квитка перераховуватимуть на допомогу родинам загиблих «кіборгів».

13 січня 2015 року після падіння диспетчерської вежі, розпочалася найтрагічніша сторінка оборони Донецького аеропорту. У повному оточенні «кіборги» утримали невелику частини терміналу. Бойовики спочатку намагалися витравити оборонців газом, а потім 20 січня підірвали перекриття терміналу. Під завалами загинули 56 українських військових, деякі зникли безвісти і потрапили у полон. Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. 16 січня 2016 року родини загиблих звернулися до президента із вимогою встановити національний День пам’яті «кіборгів».