В Україні оприлюднили офіційний трейлер фільму «Кіборги»

В Україні оприлюднили офіційний трейлер художнього фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Як повідомляє Держкіно на своїй сторінці в Facebook, фільм «Кіборги» має вийти в прокат 7 грудня.

Ахтем Сеітаблаєв написав в Facebook, що присвячує цю прем’єру Аміні Окуєвій, яка загинула внаслідок обстрілу авто 30 жовтня поблизу Києва.

Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімається за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині.

Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно дає половину від цієї суми. Як раніше заявляв Ахтем Сеїтаблаєв, прем’єра фільму відбудеться 6 грудня 2017 року, до Дня Збройних сил України.