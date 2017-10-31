Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
31 Жовтень 2017, Київ 14:38
Новини | Події

В Україні оприлюднили офіційний трейлер фільму «Кіборги»

«Кіборги» (українські військові, які захищали донецький аеропорт) під обстрілом забирають тіло танкіста, 19 жовтня 2014 року

В Україні оприлюднили офіційний трейлер художнього фільму «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва.

Як повідомляє Держкіно на своїй сторінці в Facebook, фільм «Кіборги» має вийти в прокат 7 грудня.

Ахтем Сеітаблаєв написав в Facebook, що присвячує цю прем’єру Аміні Окуєвій, яка загинула внаслідок обстрілу авто 30 жовтня поблизу Києва.

Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімається за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині.

Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно дає половину від цієї суми. Як раніше заявляв Ахтем Сеїтаблаєв, прем’єра фільму відбудеться 6 грудня 2017 року, до Дня Збройних сил України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG