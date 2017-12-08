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08 Грудень 2017, Київ 22:17
Новини | Суспільство

Керівник кінотеатру «Чернівці» заперечує інформацію про відмову показувати фільм «Кіборги»

«Кіборги» (українські військові, які захищали донецький аеропорт) під обстрілом забирають тіло танкіста, 19 жовтня 2014 року

Директор кінотеатру «Чернівці» Руслан Зварун спростовує інформацію про відмову у показі фільму «Кіборги».

«До нас не звертались з пропозицією щодо показу цього фільму. Окрім того, зараз у нас триває плановий ремонт великої глядацької зали. Тож я заздалегідь повідомив продюсерські компанії, що тимчасово всі кінопокази тут призупинені, – сказав Зварун, якого цитує прес-служба Чернівецької міськради.

Наразі цей фільм демонструється у двох інших кінотеатрах Чернівців, додають в міській раді.

Раніше продюсерка фільму «Кіборги» Іванна Дядюра заявила, що кінопалац «Чернівці» увійшов до числа кінотеатрів, які відмовились від показу цієї стрічки.

7 грудня фільм «Кіборги» вийшов у прокат. Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімається за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно надало половину від цієї суми.

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