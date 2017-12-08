Керівник кінотеатру «Чернівці» заперечує інформацію про відмову показувати фільм «Кіборги»

Директор кінотеатру «Чернівці» Руслан Зварун спростовує інформацію про відмову у показі фільму «Кіборги».

«До нас не звертались з пропозицією щодо показу цього фільму. Окрім того, зараз у нас триває плановий ремонт великої глядацької зали. Тож я заздалегідь повідомив продюсерські компанії, що тимчасово всі кінопокази тут призупинені, – сказав Зварун, якого цитує прес-служба Чернівецької міськради.

Наразі цей фільм демонструється у двох інших кінотеатрах Чернівців, додають в міській раді.

Раніше продюсерка фільму «Кіборги» Іванна Дядюра заявила, що кінопалац «Чернівці» увійшов до числа кінотеатрів, які відмовились від показу цієї стрічки.

7 грудня фільм «Кіборги» вийшов у прокат. Стрічка «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту є художньою, але знімається за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет становить майже 48 мільйонів гривень, Держкіно надало половину від цієї суми.