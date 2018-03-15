У Вашингтоні відбувся перший у США показ фільму «Кіборги» – посольство

У Вашингтоні 14 березня відбувся перший у США показ фільму «Кіборги. Герої не вмирають», йдеться в повідомленні посольства України в США.

«Стрічку було показано у Конгресі Сполучених Штатів в рамках дискусії «Російська гібридна війна проти України. Глобальна відповідь на глобальну загрозу», – повідомили в посольстві.

За даними дипломатів, до столиці США прибули для представлення фільму, зокрема, режисер стрічки Ахтем Сеітаблаєв, продюсер Іванна Дядюра, герой України, колишній в’язень бойовиків Володимир Жемчугов.

«Розпочата Росією гібридна війна зараз все більше набуває глобального характеру, а російська агресія проти України стала найсерйознішим викликом демократичним цінностям і міжнародному порядку», – йдеться в повідомленні посольства з посиланням на слова посла України в США Валерія Чалого.

7 грудня 2017 року вийшов у прокат фільм «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва про захисників Донецького аеропорту. Стрічка – художня, але знімалася за мотивами реальних подій. Зйомки проводили в Києві та на Чернігівщині. Загальний бюджет фільму майже 48 мільйонів гривень.