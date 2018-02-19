Святослав Вакарчук: Успішний політик в Україні має бути «кіборгом»

Вибір йти чи не йти в політику – дуже не простий

Святослав Вакарчук

(Рубрика «Точка зору»)

Перегляд фільму «Кіборги» надихнув мене на роздуми. Довго я носив їх в собі. Але врешті, вирішив поділитися з вами тут. Це не зовсім про фільм, але... вирішувати вам

Вибір йти чи не йти в політику – дуже не простий. Та це особистий вибір кожного.



Людина, яка йде в політику чи у виконавчі або судові органи влади, має бути прикладом. Це ніби записатися добровольцем на фронт. Не буває так, щоб ти йшов на війну і не жертвував комфортом, спокоєм сім’ї, власною безпекою. Люди йдуть захищати свою країну, усвідомлюючи ризики. Саме цим добровольці надихають інших.



Успішний політик в такій державі, як сьогоднішня Україна, має бути не просто добровольцем.

Успішний політик в Україні сьогодні має справді бути «кіборгом».



Він/вона має бути байдужим до спокус. Не боятися небезпеки. Бути стійким до стресів.



Він/вона має мати непорушні цінності, велику праведну мету та добре розуміння людської природи.



Він/вона має усвідомлювати, що людей з надвисокими моральними принципами у світі не так багато. Більшість – достатньо земні істоти. Їх треба сприймати такими, як вони є: з усіма комплексами, слабкостями та мотивами, як явними так і прихованими. Але, при цьому, самому ніколи не опускати власну «планку».



Разом з тим, всі дії політиків мають бути добре продуманими та розрахованими наперед.



Якщо ти мусиш перебудувати будинок, в якому сам же і живеш, а переїхати тобі немає куди, найгірше що можна зробити – почати з руйнування основного фундаменту, не створивши фундаменту перехідного... тебе просто поховає під уламками твого ж будинку.

Стратегія для політика

Стратегія для політика при владі, на мою думку, має бути така:



Власним прикладом та вчинками завойовуєш авторитет.

Згуртовуєш команду однодумців, користуючись цим авторитетом. Обережно, але впевнено проводиш зміни і в першу чергу ті, які дають швидкий результат. Позитивні зміни додають тобі все більше й більше прихильників. Коли таких прихильників стає відносна більшість – починаєш кардинальні фундаментальні зміни.



При цьому на кожну болючу реформу мусять бути знеболювачі.



По-перше, у вигляді необхідних політичних компромісів, щоправда, лише таких, які жодним чином не протирічать основній меті (на жаль, без вміння домовлятися не буває стійкого результату!).



По-друге, у створенні в людей розуміння того, що всі необхідні болісні зміни ти переживаєш разом з усім народом. Погані дороги, відсутність паркувань, неякісні житлові умови, громіздка неефективна бюрократія і таке інше – все це політик певною мірою має відчувати на собі, так, як і звичайні громадяни.



Ніщо так не деморалізує людей, як відчуття лицемірства з боку тих, хто постійно з трибун кричить про справедливість, а сам демонструє тотальну зневагу до неї.



Генерал наказує, але спить в окопах з солдатами.



Вчитель веде учнів на гору, але їсть вечерю за одним столом з ними.



Лікар лікує хворобу, але при цьому думає про те, як хворому полегшити біль.



Вчений задоволений відкриттям, але радіє слушним зауваженням від колег.



Батько думає про те, що буде з його дітьми коли його самого вже не буде на цьому світі.



Усі ці принципи мусять лягти в основу поведінки будь-якого політика, який претендує на місце в історії.

А якщо не претендує, то нехай забирається назад в «тил».



Бо на фронті з таких – ніякої користі. Лише зайву порцію каші з’їдають. Не місце таким політикам на «передовій»!

Святослав Вакарчук – український музикант, лідер рок-гурту «Океан Ельзи», композитор, громадський діяч

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