Вакарчук заперечує свої президентські амбіції, але вимагає реформ – відеозвернення

Фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оприлюднив у соцмережах відеозвернення, в якому заперечив свої президентські амбіції.

«Влада як така мене не цікавить. Я ніколи не співпрацював із жодними політтехнологами, не обговорював з ними навіть гіпотетичні політичні плани. Ніколи не замовляв соціологічним компаніям дослідження на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. І взагалі до публікації таких рейтингів ставлюсь стримано. А ще більш стримано – до їхнього обговорення, оскільки вважаю, що у країні сьогодні є точно більш важливі речі для обговорення», – зазначив він.

Водночас, за словами Вакарчука, він позиціонує себе як громадського діяча, і очікує від влади, зокрема, створення Антикорупційного суду, зміни до виборчого законодавства, реформи державної служби та СБУ, розпочати дієву приватизацію, запровадити принципи прозорої комунікації та «публічно окреслити межі дозволеного».

«Я з радістю підтримаю того політика, владного чи опозиційного, чи партію, яка представляє його чи її, якщо вони спроможуться виконати ці 10 пунктів. Ніколи, за жодних обставин, не підтримаю того, хто не зможе виконати хоча б одного з них. Байдуже, закінчується його чи її прізвище на «ко» чи на щось інше», – заявив музикант.

У листопаді чотири впливові соціологічні компанії України оприлюднили дані опитування, згідно з яким, якби вибори президента відбулися найближчим часом, у трійку лідерів увійшов би музикант Святослав Вакарчук (12,1%). На першому місці, за цим опитуванням, – Петро Порошенко (16,1% тих, хто визначився з вибором). На другому – Юлія Тимошенко із 14,4%.

Окрім того, результати опитування, оприлюдненого 28 листопада аналітичним центром США International Republic Institute (IRI) свідчать, що до музиканта, колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука прихильно ставляться 37% українців.

На другому місці – керівник партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (23%). При цьому про неприхильне ставлення до нього заявили 55% опитаних. Далі йде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 20% опитаних заявили про прихильне, 69% – про неприхильне ставлення до неї.

Щодо методології проведення опитування, то в IRI повідомили, що його провела група Gfk Ukraine на замовлення інституту/ Дані збирали по всій території України, крім окупованих територій Криму і частини Донбасу, від 14 вересня до 10 жовтня за допомогою інтерв’ювання респондентів у них вдома. В опитуванні взяли участь 2,4 тисячі жителів України віком від 18 років із правом голосу.

Чергові вибори президента в Україні мають відбутися у кінці березня 2019 року.