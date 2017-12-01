Екзамен для наступного президента (огляд преси)

«Газета по-українськи» переконує, що основний екзамен для будь-якого українського президента в тому, як він вчинить зі своїми попередниками. Бо, за твердженням видання, вже 26 років Україною володіє каста людей, у яких одна мета – використовувати цю територію та громадян для самозбагачення, як власну плантацію. Чи зможе новообраний президент викорчувати користолюбство і рекет із влади та зі свідомості населення? Наскільки він буде договороздатний із колишньою владою? Адже досі прихід кожного нового президента лише змінював віддаленість від основних фінансових потоків колишніх гравців.Тут потрібен сміливий і незалежний президент. І, на думку дописувача, це – не Вакарчук, якого він уявляє собі лише з мікрофоном і піснями про кохання.

Сьогодні громадянське суспільство виконує в Україні роботу політиків: займається виборами, реформами. Для Заходу такий стиль не притаманний, однак іншого виходу немає. Позаяк, як зазначає «Газета по-українськи», політичні партії не хочуть цим займатися. Видання пише, що дуже не вистачає мережі, яка поєднувала б громади в усій Україні й тиснула на владу. Не палила шини, а лобіювала ініціативи. Не варто обмежуватися протестами. Треба працювати на мету, наголошує видання.

Газета «Україна молода» розповідає про скандал, такий собі антикорупційний «шерше ля фам», який розігрався між детективами НАБУ, з одного боку, й слідчими СБУ і Генпрокуратури – з іншого. Причина: підозри детективів НАБУ щодо першої заступниці голови Державної міграційної служби Діни Пімахової, яка нібито може брати хабарі. В СБУ вирішили інакше і завадили спецоперації НАБУ, мовляв, ті намагалися спровокувати хабар і підкинути гроші чесній жінці, яка виховує двох діточок самотужки. Далі почалися вже звичні «бої без правил» між старими і новими правоохоронцями: СБУ і ГПУ почали затримувати детективів НАБУ під прикриттям, а керівники останніх – негайно поскаржилися на дії опонентів генпрокурору Юрію Луценку, який нібито «багато чого не знав» про дії підлеглих. Докладніше «Україна молода» розповідає в публікації «Фатальна жінка для детективів».

Газета «Голос України» наголошує на необхідності належного фінансування освітньої реформи. Адже в проекті держбюджету на 2018 рік закладено дефіцит фінансування освітньої галузі в межах 4,5 мільярда гривень. З якими ризиками це пов'язано, розповідає парламентська газета.