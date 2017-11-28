Опитування: до Вакарчука як політика прихильно ставиться 37% українців

До музиканта, колишнього народного депутата України Святослава Вакарчука прихильно ставляться 37% українців, свідчать результати опитування, оприлюдненого 28 листопада аналітичним центром США International Republic Institute (IRI).

Відповідаючи на запитання про те, якої думки вони про Вакарчука, про «дуже прихильне» ставлення заявили 10% опитаних, про «дещо прихильне» – 27%, про неприхильне – 38%.

На другому місці – керівник партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко (23%). При цьому про неприхильне ставлення до нього заявили 55% опитаних. Далі йде лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко – 20% опитаних заявили про прихильне, 69% – про неприхильне ставлення до неї.

Про прихильність до президента України Петра Порошенка заявили 15% опитаних, неприхильно до нього ставляться 74%. Таку ж оцінку отримав прем’єр Володимир Гройсман.

Згідно з опитуванням, найменш прихильно серед політиків українці ставляться до екс-прем’єра Арсенія Яценюка. 5% опитаних заявили про прихильне ставлення до нього, 85% – про неприхильне.

Щодо методології проведення опитування, то в IRI повідомили, що його провела група Gfk Ukraine на замовлення інституту/ Дані збирали по всій території України, крім окупованих територій Криму і частини Донбасу, від 14 вересня до 10 жовтня за допомогою інтерв’ювання респондентів у них вдома. В опитуванні взяли участь 2,4 тисячі жителів України віком від 18 років із правом голосу.

Минулого тижня чотири впливові соціологічні компанії України оприлюднили дані опитування, згідно з яким, якби вибори президента відбулися найближчим часом, у трійку лідерів увійшов би музикант Святослав Вакарчук (12,1%). На першому місці, за цим опитуванням, – Петро Порошенко (16,1% тих, хто визначився з вибором). На другому – Юлія Тимошенко із 14,4%.

Вакарчук наразі не заявляв про те, чи має президентські амбіції.

Чергові вибори президента в Україні мають відбутися у кінці березня 2019 року.