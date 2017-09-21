Лідер «Океану Ельзи» Вакарчук прочитає лекції у Стенфорді

Святослав Вакарчук, співак української групи «Океан Ельзи» проведе семестр у Стенфордський університеті у США. Він читатиме лекції і братиме участь у низці заходів Центру демократії, розвитку і верховенства закону.

«Стенфордський центр з питань демократії, розвитку та утвердження верховенства права (CDDRL) із вітає Святослава Вакарчука як запрошеного наукового співробітника з осіннього семестру», – мовиться у повідомленні центру, опублікованому 21 вересня.

Крім музики, зазначають у центрі, Вакарчук займається і громадськими справами. Він засновник благодійного фонду «Люди майбутнього» і співзасновник Центру економічної стратегії. Співак також має науковий ступінь у теоретичній фізиці.