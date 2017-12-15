«Страшно від того, що людська смерть стала буденністю для нас!» – соцмережі про фільм «Кіборги»

Протягом перших днів з моменту прем’єри фільм «Кіборги» переглянули більше ніж 106 тисяч осіб, а його касові збори перевищили дохід від перегляду українцями фільмів «Дюнкерк» та «Лють». Стрічка Ахтема Сеітаблаєва не лише розповідає про подвиги оборонців Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва, а й здійснює соціальну функцію – в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий у фонд «Повернись живим» перерахують понад 500 тисяч гривень, аби допомогти родинам загиблих бійців. Як у соцмережах зустріли «Кіборгів»? Та чи дійсно українське кіно про війну на сході стало настільки касовим?

Як зазначив режисер Ахтем Сеітаблаєв, сценарій стрічки був написаний на основі свідчень українських військових – оборонців Донецького аеропорту, потім вони його вичитували, а також були консультантами на знімальному майданчику. Сюжет розповідає про десятиденне чергування новоприбулих українських військових, а також про тих, хто вже протягом кількох місяців відстоює Донецький аеропорт.

Сценарист Наталія Ворожбит говорить, що у фільмі – збірні образи, які були списані з реальних «кіборгів». Переважна більшість відгуків про стрічку Ахтема Сеітаблаєва була схвальною. Дехто навіть стверджував, що на рівні українського кінематографу – це справжній прорив.

«Хороше й потрібне кіно»

​«Страшно від того, що людська смерть стала буденністю для нас!»​

​Подекуди відгуки були дуже лаконічними:​

Акторка Римма Зюбіна також схвально відгукнулась про стрічку.

В соцмережах навіть з’явилась дискусія, чи доречно стрічку «Кіборги» переглядати із традиційними атрибутами – попкорном та напоями:

Фільм сподобався й самим «кіборгам»:

Дехто ж почувався спантеличено:

Та чи встоять «Кіборги» перед конкуренцією із «Зоряними війнами»?

​Були й несхвальні відгуки про фільм або й такі, що викликали конфлікти в соцмережах:​

А дехто просто не був байдужим: