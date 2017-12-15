«Страшно від того, що людська смерть стала буденністю для нас!» – соцмережі про фільм «Кіборги»

Протягом перших днів з моменту прем’єри фільм «Кіборги» переглянули більше ніж 106 тисяч осіб, а його касові збори перевищили дохід від перегляду українцями фільмів «Дюнкерк» та «Лють». Стрічка Ахтема Сеітаблаєва не лише розповідає про подвиги оборонців Донецького аеропорту імені Сергія Прокоф'єва, а й здійснює соціальну функцію – в рамках соціальної ініціативи #ЯНебайдужий у фонд «Повернись живим» перерахують понад 500 тисяч гривень, аби допомогти родинам загиблих бійців. Як у соцмережах зустріли «Кіборгів»? Та чи дійсно українське кіно про війну на сході стало настільки касовим?
Як зазначив режисер Ахтем Сеітаблаєв, сценарій стрічки був написаний на основі свідчень українських військових – оборонців Донецького аеропорту, потім вони його вичитували, а також були консультантами на знімальному майданчику. Сюжет розповідає про десятиденне чергування новоприбулих українських військових, а також про тих, хто вже протягом кількох місяців відстоює Донецький аеропорт.
Сценарист Наталія Ворожбит говорить, що у фільмі – збірні образи, які були списані з реальних «кіборгів». Переважна більшість відгуків про стрічку Ахтема Сеітаблаєва була схвальною. Дехто навіть стверджував, що на рівні українського кінематографу – це справжній прорив.
«Хороше й потрібне кіно»
«Страшно від того, що людська смерть стала буденністю для нас!»
Подекуди відгуки були дуже лаконічними:
Акторка Римма Зюбіна також схвально відгукнулась про стрічку.
В соцмережах навіть з’явилась дискусія, чи доречно стрічку «Кіборги» переглядати із традиційними атрибутами – попкорном та напоями:
Фільм сподобався й самим «кіборгам»:
Дехто ж почувався спантеличено:
Та чи встоять «Кіборги» перед конкуренцією із «Зоряними війнами»?
Були й несхвальні відгуки про фільм або й такі, що викликали конфлікти в соцмережах:
А дехто просто не був байдужим:
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