Росія: режисер Серебренников відмовився визнати провину в суді

Російський режисер Кирило Серебренников відмовився визнати провину 7 листопада на засіданні Міщанського суду Москви в кримінальній справі «Сьомої студії», повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» і кілька його колег звинувачують у розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених із державного бюджету на театральний проект «Платформа» в 2011–2014 роках.

Виступаючи в суді, Серебренников знову заявив, що обвинувачення не лише абсурдні, але і незрозумілі. «Слова розумієш, а сенсу зрозуміти не можеш», – сказав Серебренников.

На лаві підсудних також перебувають колишній гендиректор «Сьомої студії» Юрій Ітін, колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський і чиновниця міністерства культури Софія Апфельбаум. Вони теж відмовилися визнати свою провину. Раніше зі звинуваченнями погодилася колишній бухгалтер «Сьомої студії» Ніна Масляєва, яка дала свідчення проти Серебренникова та інших обвинувачених у справі.

На засіданні 7 листопада прокурор зачитав обвинувальний висновок. З його слів випливає, що Серебренников здійснював загальне керівництво і особисто укладав з міністерством культури угоди на отримання грошей. Ітін укладав фіктивні договори з освоєння цих грошей. Масляєва переводила гроші в готівкову форму, а Малобродський і Апфельбаум були в змові з ними, стверджує прокурор.