У Росії Московський міський суд змінив запобіжний захід режисерові Кирилу Серебренникову з домашнього арешту на підписку про невиїзд. Таке ж рішення ухвалене щодо інших фігурантів справи «Сьомої студії» – Софії Апфельбаум та Юрію Ітину. Таким чином, суд скасував рішення Міщанського суду, який продовжив домашній арешт художнього керівника «Гоголь-центру» і його поплічників до 4 липня 2019 року. Серебренников, а також директор Російського академічного молодіжного театру (РАМТ), співробітниця Мінкульту Росії Апфельбаум і колишній гендиректор «Сьомої студії» Ітин звинувачуються в розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених на проект «Платформа». Серебренников перебував під домашнім арештом з серпня 2017 року. (Відео: «Настоящее время» – проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»)