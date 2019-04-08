Росія: суд відпустив режисера Серебренникова з-під домашнього арешту

У Росії Московський міський суд змінив запобіжний захід режисерові Кирилу Серебренникову з домашнього арешту на підписку про невиїзд. Таке ж рішення суд ухвалив щодо інших фігурантів справи «Сьомої студії» – Софії Апфельбаум і Юрія Ітіна.

Таким чином, суд скасував рішення Міщанського суду, який продовжив домашній арешт художнього керівника «Гоголь-центру» й інших обвинувачених у справі до 4 липня 2019 року.

Художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» і кількох його колег звинувачують у розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених із державного бюджету на театральний проект «Платформа» в 2011–2014 роках.

Серебренников перебував під домашнім арештом від серпня 2017 року.

Коментуючи рішення Мосміськсуду, режисер пообіцяв найближчим часом повернутися до роботи.

Глава Ради з прав людини при президенті Росії Михайло Федотов назвав рішення «абсолютно правильним, хоча і дуже запізнілим».

Діячі культури в Росії й десятках країн світу неодноразово вимагали звільнити Кирила Серебренникова.