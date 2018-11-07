Суд у Росії розглядає по суті справу режисера Серебренникова

Міщанський суд російської столиці Москви 7 листопада розпочинає розгляд по суті кримінальної справи «Сьомої студії», одним із обвинувачених у якій є художній керівник театру «Гоголь-центр», режисер Кирило Серебренников.

На лаві підсудних, крім Серебренникова, перебувають колишній продюсер «Сьомої студії» Олексій Малобродський, гендиректор цієї організації Юрій Ітін, а також колишня співробітниця міністерства культури Софія Апфельбаум.

Їх, а також Катерину Воронову і колишнього бухгалтера «Сьомої студії» Ніну Масляєву звинувачують у розкраданні 133 мільйонів рублів, виділених із державного бюджету на театральний проект «Платформа» в 2011–2014 роках. Усі, крім Масляєвої, провину заперечують.

Раніше суд відмовив адвокатам обвинувачених у справі, які просили повернути матеріали до прокуратури. Суд також продовжив до 3 квітня 2019 року домашній арешт Кирилу Серебренникову, Юрію Ітіну і Софії Апфельбаум.