Кінофестиваль у Каннах підтримає російського режисера Серебренникова показом його фільму

Каннський кінофестиваль оголосив 12 квітня, що в своїй основній програмі покаже фільм російського режисера Кирила Серебренникова, який на батьківщині перебуває під домашнім арештом.

Фільм «Літо» розповідає про факти з біографії «Кіно» – культової рок-групи останніх років існування СРСР, а також її лідера Віктора Цоя та його відносини з іншим керівником іншої групи того ж часу «Зоопарк» Майком Науменком на початку 80-х років.

Серебренников розпочав зйомки в липні 2017 року, а в серпні він був затримано в рамках розслідування справи про крадіжки в очолюваній ним «Сьомій студії». Монтаж картини режисер завершував уже під домашнім арештом.

Режисер відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними». Російські та світові діячі культури неодноразово зверталися з листами на підтримку режисера і вимогою звільнити його.

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на критику щодо переслідування незгодних із ним діячів культури, заявив, що справа Серебренникова не пов’язана з його творчою діяльністю.

Серебренников брав участь в антиурядових протестах і висловлювався проти зростання впливу Російської православної церкви.

Також Каннський фестиваль включив до своєї програми й фільм «Три обличчя» іранського режисера Джафара Панахі, який за критику іранської влади перебуває в ув’язненні на батьківщині.

Кінофестиваль у Каннах відбудеться з 9 до 20 травня.