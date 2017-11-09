Росія: суд арештував майно режисера Кирила Серебренникова

Басманний суд столиці Росії Москви заарештував майно режисера Кирила Серебренникова, якого підозрюють у розкраданні.

Як повідомила речниця суду Юнона Царьова, під арешт потрапили квартира, автомобіль і кошти режисера.

Серебренников перебуває під домашнім арештом.

Художнього керівника «Гоголь-центру» Серебренникова підозрюють у розкраданні 68 мільйонів рублів (1,1 мільйона доларів), виділених на проект з розвитку та популяризації сучасного мистецтва. У серпні йому висунули обвинувачення.

Режисер відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними».

Російські та світові діячі культури неодноразово зверталися з листами на підтримку режисера і вимогою звільнити його.

Президент Росії Володимир Путін у відповідь на критику щодо переслідування незгодних із ним діячів культури, заявив, що справа Серебренникова не пов’язана з його творчою діяльністю.