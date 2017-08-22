У Росії затримали режисера Серебрянникова. Боротьба з корупцією чи полювання на відьом?

У Росії художнього керівника московського театру «Гоголь-центр», режисера Кирила Серебренникова затримали в Санкт-Петербурзі, де він знімав фільм про Віктора Цоя, і привезли до Москви. Його підозрюють в шахрайстві на суму в 68 мільйонів рублів. Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії. Йому висунуті офіційні звинувачення за статтею про «шахрайство в особливо великому розмірі». У середу суд має обрати запобіжний захід, а до цього часу Серебренников перебуватиме в СІЗО.

Наприкінці травня у справі про розкрадання бюджетних коштів в заснованій Серебренниковим «Сьомій студії» відбулися обшуки в «Гоголь-центрі» і у квартирі режисера. Його самого допитали як свідка. Слідство, зокрема, стверджує, що кошти, виділені на постановку «Сну в літню ніч» у 2012 році, були викрадені, а спектакль так і не вийшов. При цьому постановка вже кілька років з успіхом йде в «Гоголь-центрі». Ніна Масляєва, бухгалтер «Сьомої студії», була заарештована і дала в суді свідчення проти Серебренникова.

За словами адвоката Серебренникова Дмитра Харитонова, його підзахисний перебував 21 серпня в Петербурзі, де знімає кіно, там його затримали і відвезли в супроводі силовиків до Москви.

Крім Масляєвої, у цій гучній кримінальній справі проходить колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський (він заарештований, термін арешту продовжений до 19 жовтня) і колишній гендиректор «Сьомої студії» Юрій Ітин (під домашнім арештом). До сьогоднішнього дня Серебренников проходив у справі як свідок, повідомлялося, що він активно співпрацює зі слідством.

Як випливає зі свідчень Ніни Масляєвої, режисер і художній керівник театру «Гоголь-центр» Кирило Серебренников створив компанію «Сьома студія» для «реалізації злочинного наміру» на розкрадання державної субсидії на підтримку сучасного мистецтва. Ці документи були оголошені на судовому засіданні в Московському міському суді, де їх зачитала суддя Світлана Александрова. «Ітин, Серебренников і Малобродський створили АНО «Сьома студія» для реалізації злочинного наміру», – йдеться в протоколі допиту Масляєвої. Згідно з її свідченнями, будучи бухгалтером, Масляєва допомагала їм переводити субсидію від держави. Готівкою Ітин, Серебренников і Малобродський керували на власний розсуд, стверджує заарештована колишня головний бухгалтер. З документів, оприлюднених в суді, випливало, що дочки Ніни Масляєвої підозрювали, що за їхньою матір’ю ведеться стеження, і вважають винними Кирила Серебренникова, Олексія Малобродського і колишнього генерального директора «Сьомої студії» Юрія Ітина.

Одразу після оприлюднення цих даних Слідчий комітет Росії засумнівався в достовірності закордонного паспорта Кирила Серебренникова. Документ у нього вилучили ще під час обшуку, проте ці дані стали відомі широкому загалу після оголошення показань Масляєвої. Паспорт нібито був потрібний слідству «для проведення техніко-криміналістичної експертизи», щоб «встановити справжність документа». Режисер, який активно співпрацює з багатьма зарубіжними театрами, неодноразово виїжджав за цим паспортом за кордон і раніше ніяких сумнівів в його автентичності не було.

«Політики навмисно переводять акцент: ось хто справжні корупціонери» – драматург

Я думала, що до виборів ситуація буде невизначеною – майстрам культури дадуть висловити своє щиру, полум’яну і безкоштовну думку

На думку Ольги Романової, керівника правозахисної організації «Русь сидящая», фінал цієї історії «був зрозумілий у день, коли у Кирила Серебренникова вилучили закордонний паспорт».

«Я думала, що до виборів ситуація буде невизначеною – майстрам культури дадуть висловити своє щиру, полум’яну і безкоштовну думку з цього питання, а вже потім оцінять ступінь полум’яності і щирості, – пише Романова. – Наші адвокати говорили: ні, до нового року все вирішиться, причому негативно».

Незалежні театри, особливо якщо вони пов’язані з державними коштами, завжди вразливі, їх завжди можна прищучити

«Незалежні театри, особливо якщо вони пов’язані з державними коштами, завжди вразливі, їх завжди можна прищучити. У мене є багато знайомих театральних людей, і вони всі говорять, що з кожним з них може статися така історія», – каже літературний критик і публіцист Лев Рубінштейн.

Відбувається дискредитація театру як інституту. Політики навмисно переводять акцент: ось хто справжні корупціонери

«Хочеться справедливості. Я особисто знаю Олексія Малобродського досить давно, і у мене відчуття, що бомби лягають все ближче і ближче, фактично поруч, і від того страшно стає. І, звичайно, всі, хто займається активно театром, проектує це на себе, – зауважує режисер і драматург Юрій Муравицький. – Але тут ще другий момент дуже важливий – відбувається дискредитація театру як інституту. Відбувається дискредитація режисерської і директорської професії. І ці репутаційні втрати ми всі скоро відчуємо, тому що дуже велика кількість людей буде ставитися до театральних режисерів так: а, це ці злодюги, які гроші пиляють, театральні директори всі шахраї, знаємо ми ваш театр, що там відбувається... І це страшно, те, що держава свідомо це робить і переводить немов увагу: корупційні скандали – ми зараз покажемо вам, хто корупціонери... найвідоміші в країні люди – це завжди політики і артисти в широкому сенсі цього слова. І зараз політики навмисно переводять акцент: ось хто справжні корупціонери».

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