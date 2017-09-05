Кримінальна справа щодо Серебренникова не пов’язана з його творчою діяльністю – Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кримінальна справа щодо російського режисера Кирила Серебренникова не пов’язана зі сферою його діяльності. Про це російський лідер сказав 5 вересня на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС у Китаї.

За словами Путіна, Серебренников не єдиний діяч культури, який перебуває під слідством, нагадавши про справи проти заступника директора Ермітажу і керівництва міністерства культури. Путін зазначив, що влада ніяк не обмежувала творчість Серебренникова, який отримував державні кошти. У слідства, як стверджує російський лідер, тільки одне запитання до режисера – про законність витрачання бюджетних грошей. Провину Серебренникова може визначити тільки суд, додав він.

Художнього керівника московського театру «Гоголь-центр» режисера Кирила Серебренникова звинувачують у шахрайстві в особливо великому розмірі. За версією слідства, він організував розкрадання 68 мільйонів рублів, виділених для театральної трупи «Сьома студія». Зараз режисер перебуває під домашнім арештом, він відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними». Російські та світові діячі культури вимагають звільнити Серебренникова.