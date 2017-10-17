Росія: суд залишив Серебренникова під домашнім арештом

Басманний суд Москви залишив без змін запобіжний захід для всіх обвинувачених у справі про розкрадання у «Сьомій студії», передає кореспондент Радіо Свобода.

Режисер Кирило Серебренников, колишній гендиректор «Сьомої студії» Юрій Ітин і головний бухгалтер компанії Ніна Масляєва залишаться під домашнім арештом до 19 січня 2018. Колишній директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський пробуде у СІЗО до цього ж терміну.

Малобродского, Серебренникова, Ітина і Масляєву звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, виділених для театральної трупи «Сьома студія». Крім них у справі проходить продюсер Катерина Воронова. Її оголосили у міжнародний розшук.

На початку жовтня суд перевів Масляєву під домашній арешт. Вона уклала угоду зі слідством і дала свідчення на Серебренникова і Малобродского.

Обвинувачені відкидають звинувачення, називаючи їх «абсурдними». На підтримку Кирила Серебренникова виступають театральні діячі з Росії та інших країн світу.