Затриману в Москві директорку театру відправили під домашній арешт

Басманний суд столиці Росії Москви відправив під домашній арешт на два місяці директорку Російського академічного молодіжного театру Софію Апфельбаум. Її звинувачують у шахрайстві у справі «Сьомої студії», фігурантом якої є інший російський режисер, художній керівник «Гоголь-центру» Кирило Серебренников.

Таким чином, суд задовольнив клопотання слідства. Їй не дозволено виходити на вулицю, користуватися інтернетом чи контактувати з кимось, окрім родичів.

Захист Апфельбаум, яку затримали 26 жовтня, просив відпустити її під заставу.

Слідство підозрює її у фальсифікації документів, завдяки яким «Сьома студія» отримала держконтракт у 2011 році. У той час вона працювала в Міністерстві культури Росії.

За версією слідства, Апфельбаум була в змові з Серебренниковим. У період з 2011 по 2014 рік від імені Мінкульту вона підписувала з «Сьомою студією» договори про надання понад 214 мільйонів рублів (3,7 мільйона доларів) державних субсидій і забезпечувала подальше узгодження звітної документації, «яка містила завищені дані про кількість і вартість заходів, чим сприяла розкраданню Серебренниковим та іншими особами бюджетних грошових коштів у розмірі не менше ніж 68 мільйонів рублів».

У цій справі під домашнім арештом перебувають Серебренников, колишній гендиректор «Сьомої студії» Юрій Ітін і головний бухгалтер компанії Ніна Масляєва. Екс-директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський перебуває у СІЗО. Також у справі проходить продюсер Катерина Воронова, її оголосили в розшук.

Суд перевів Масляєву під домашній арешт на початку жовтня. Вона уклала угоду зі слідством і дала свідчення на Серебренникова і Малобродського.

Сам Серебренников відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними». На його підтримку виступають театральні діячі з Росії та інших країн світу. Справа викликала занепокоєння, що російська влада переслідує культурних діячів, які не погоджуються з політикою президента Росії Володимира Путіна.

Серебренников брав участь в антиурядових протестах і висловлювався проти зростання впливу Російської православної церкви.