Росія: директорку московського театру затримали у справі режисера Серебренникова

У Москві затримали директорку Російського академічного молодіжного театру Софію Апфельбаум, повідомили у Слідчому комітеті Росії.

Затримання Апфельбаум пов’язане зі справою художнього керівника «Гоголь-центру» Кирила Серебренникова, якого в Росії звинувачують у розкраданні державного фінансування для театрального колективу «Сьома студія» у 2011 році. У той час вона працювала в Міністерстві культури Росії.

За версією слідства, Апфельбаум була в змові з Серебренниковим. У період з 2011 по 2014 рік від імені Мінкульту вона підписувала з «Сьомою студією» договори про надання понад 214 мільйонів рублів (3,7 мільйона доларів) державних субсидій і забезпечувала подальше узгодження звітної документації, «яка містила завищені дані про кількість і вартість заходів, чим сприяла розкраданню Серебренниковим та іншими особами бюджетних грошових коштів у розмірі не менше 68 мільйонів рублів».

У відомстві додали, що найближчим часом Апфельбаум висунуть обвинувачення за статтею «шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великому розмірі». Слідчі мають намір направити до суду клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

У цій справі під домашнім арештом перебувають Серебренников, колишній гендиректор «Сьомої студії» Юрій Ітін і головний бухгалтер компанії Ніна Масляєва. Екс-директор «Гоголь-центру» Олексій Малобродський перебуває у СІЗО. Також у справі проходить продюсер Катерина Воронова, її оголосили в розшук.

Суд перевів Масляєву під домашній арешт на початку жовтня. Вона уклала угоду зі слідством і дала свідчення на Серебренникова і Малобродського.

Сам Серебренников відкидає звинувачення, називаючи їх «абсурдними». На його підтримку виступають театральні діячі з Росії та інших країн світу.