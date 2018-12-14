Сенцов отримав посилку, яку йому не передавали майже місяць – правозахисник

Український режисер і політв’язень Олег Сенцов отримав посилку з теплими речима, яку йому не передавали кілька тижнів через нібито перевищення допустимої ваги, повідомив голова Уральської правозахисної групи Микола Щур.

Він підкреслює, що Сенцов отримав усю передачу, яка важила 23 кілограми 110 грамів – лише диски з фільмами забрали, аби перевірити зміст.

«Олег надіслав листа. Привітав нас (нас усіх) із цією подією. І висловив одне прохання нам: довести справу з цими кілограмами (яких було більше 20-ти) до кінця – щоб так було по всій Русі ув’язненій, а не тому, що для нього нібито зробили виняток», – розповів правозахисник.

Він припустив необхідність «флешмобу», який полягав би в тому, щоб надсилати ув’язненим посилки вагою більше ніж 20 кілограмів, аби змусити Федеральну службу виконання покарань їх передавати.

«Щоб далі вже закон про поштові відправлення тюремниками виконувався автоматично і всюди. Щоб не підключати весь світ і всі парламенти для того, аби «зайві» три кілограми дійшли до ущемлених у правах», – аргументує він.

Раніше дружина Щура, правозахисниця Тетяна Щур повідомляла, що працівники колонії в російському Лабитнангі відмовляються передавати Олегу Сенцову посилку із зокрема теплими речима, тому що вона нібито важча за допустимий максимум.

За словами громадської діячки, за законом допустима вага тюремних передач прив’язана до максимальної ваги, яку встановлює «Пошта Росії», тобто не повинна перевищувати 50 кілограмів.

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.