Європарламент вимагає від Росії звільнення Сенцова та інших українців

Зростання кількості українців, яких незаконно ув’язнює та засуджує Росія на тимчасово окупованих територіях України викликає занепокоєння Парламенту ЄС. Про це йдеться в ухваленій 12 грудня резолюції. 433 євродепутати проголосували «за», 105 – «проти», утрималися 30 депутатів.

«Європейський парламент залишається глибоко занепокоєним з приводу збільшення числа незаконних арештів, засуджень та тюремних ув’язнень громадян України на тимчасово окупованих територіях. Вимагає від Росії негайного та безумовного звільнення лауреата Премії Сахарова 2018 року Олега Сенцова та всіх інших незаконно затриманих українців, включно з представниками етнічних, релігійних меншин, представників громадянського суспільства та правозахисників», – йдеться в резолюції «Про стан імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Звертаючись до української влади та міжнародної спільноти, євродепутати закликають «використати для їхнього звільнення всі наявні засоби».

У резолюції Європарламенту також висловлена стурбованість станом прав людини в окупованому Криму.

«Звертаємо увагу, що стан в сфері прав людини на Кримському півострові значно погіршився, що там порушується свобода думки, а зловживання засобами масової інформації та примусове нав’язування російського громадянства набули систематичного характеру. Повага до прав людини та засадничих свобод у Криму більше не гарантовані», – гласить документ.

Окремо євродепутати висловлюють занепокоєння з приводу «скорочення простору, що є в розпорядженні громадянського суспільства в Криму, включно із закриттям засобів масової інформації, що спричинило непропорційно негативний вплив на громаду кримських татар, як із правом на інформацію, так і з правом на збереження своєї культури і самобутності».

Європейський парламент 11–12 грудня підбивав підсумки та дав свою оцінку реформам, які були здійснені в Україні з моменту, коли два роки тому набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У звіті на цю тему, підготовленому доповідачем з питань України, німецьким євродепутатом Мікаелем Ґалером, відображені не лише оцінки прогресу, а й виклики, що стоять перед Україною. Зокрема, пропонують кроки для посилення тиску на Росію через нещодавню агресію в Керченській протоці та вимагають посилених дій для подолання української корупції. Зведений варіант резолюції був підтриманий голосуванням на пленарній сесії Європарламенту 12 грудня.