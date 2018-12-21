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21 Грудень 2018, Київ 15:56
Новини | Події

Російська влада заявляє, що Сенцова виписали з медичної частини колонії

Акція на підтримку Олега Сенцова біля посольства Росії в Києві, 21 серпня 2018 року

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Засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова виписали з медичної частини колонії в місті Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, повідомили агентству ТАСС у регіональному управлінні Федеральної служби виконання покарань.

«У відповідності до рекомендацій лікаря він (Сенцов – ред.) переведений із медичної частини установи в загін для подальшого відбування покарання», – заявили у відомстві.

Російська влада оцінює стан режисера як задовільний.

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У жовтні Сенцов «письмово погодився на прийом їжі» після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях. Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування».

Олег Сенцов протестував проти анексії Криму, в березні 2014 року його затримали російські силовики, звинуватили в тому, що він нібито хотів підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі, підпалити офіс колишньої Партії регіонів. На суді він заявив про тортури і політичне переслідування. Йому дали 20 років в’язниці.

25 жовтня 2018 року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова «За свободу думки».

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