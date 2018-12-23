Нова «кримська» резолюція ООН визнає Балуха, Сенцова і Куку політв’язнями

Ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН резолюція щодо ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму визнає утримуваних у російських в'язницях кримчан Володимира Балуха, Олега Сенцова і Еміра-Усеіна Куку політичними в'язнями.

Як повідомляє представництво України при ООН, в документі є заклик до Росії звільнити всіх українців, переслідуваних за політичними мотивами і яких «незаконно утримують в окупованому Криму і в Росії».

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».