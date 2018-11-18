У Москві провели кілька одиночних пікетів проти репресій в анексованому Криму

У Москві 18 листопада відбулася низка одиночних пікетів «Стратегії-18». Учасники акції вийшли на центральні вулиці Москви з вимогою звільнення анексованого Криму та припиненням репресій щодо кримських татар, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Ми почали на П'ятницькій вулиці, потім поїхали до Третяковської галереї. До наших друзів, безстрокових пікетувальників. Нас запросив Кирило Котов. Тепер за свободу українських в'язнів зі списку Сенцова відбуваються щодня пікети на різних вулицях Москви. Прийшли і провокатори. Вони викликали поліцаїв. Нікого не затримали», – розповіла к коментарі Крим.Реалії російська активістка Віра Лаврєшина.

Під час акції біля Третяковської галереї активіст Кирило Котов привернув увагу присутніх до конкретних людей, що зазнали репресій у Криму.

«Такою людиною, історію якого ми спробували розповісти, став Емір-Усеин Куку. Громадський активіст, правозахисник. 2016-го його звинуватили в причетності до забороненої в Росії політичної ісламської організації Хізб ут-Тахрір», – написав Котов у Facebook.

Також відбулася акція іншої групи – активістів Руху 14% – під адміністрацією російського президента. Учасники пікету вимагали звільнення українського режисера Олега Сенцова, а також виступали за обмін російських і українських в'язнів за принципом «всіх на всіх».

Раніше стало відомо, що поліція Санкт-Петербурга цього ж дня затримала активіста Євгенія Тарасова, який проводив одиночний пікет на підтримку кримських татар.

Російські активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою «Стратегія-18. Автори назви вибрали цю цифру через те, що сталінська депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 року. «Стратегія-18» щомісяця проходить в центрі Санкт-Петербурга з 18 листопада 2016 року.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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