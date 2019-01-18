На Івано-Франківщині знайшли повстанський архів із кількома сотнями документів

У лісі під Рогатином на Івано-Франківщині виявили повстанський архів, захований у старому бідоні від молока. Про це стало відомо від кореспондентів «Галінфо», які стали свідками передачі історичних документів представникам Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького».

За словами директора музею Руслана Забілого, ця знахідка є унікальною і приблизно на 90 відсотків складається із матеріалів, які походять із території Закерзоння. Загалом у бідоні протягом десятків років зберігалось, за попередніми оцінками, кілька сотень документів.

«Тішить те, що цей архів збережений в дуже доброму стані, що швидше є винятком серед подібних знахідок. Його стан такий, що дозволяє працювати з документами комфортно, але він дуже мокрий, тому маємо працювати обережно. Зараз ми розберемо все, опишемо та підготуємо до реставрації. Також ми будемо оцифровувати ці документи і згодом опублікуємо на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху», – розповів Забілий Радіо Свобода.

Серед вже переглянутих знахідок є, зокрема, інструкції щодо того, як українське підпілля мало реагувати на акції польської влади у 1945-46 роках; звіти про тогочасні події на території Закерзоння, накази головного штабу повстанців та тактичних повстанських полків, які діяли на тій території.

«Більшість документів присвячені українсько-польським стосункам і, з огляду на ситуацію, на історичний дискурс українсько-польских стосунків, ця знахідка є дуже важливою,бо може пролити світло на багато досі невідомих аспектів», – зазначає Руслан Забілий.

Серед знайдених матеріалів є і шарж на головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

«Хто автор і звідки шарж будемо з’ясовувати, бо наразі ми навіть не можемо визначити, якому підпільному проводу архів належав але, з огляду на те, що рогатинська окрема округа в ієрархії мала виняткове значення, бо перебувала на стику трьох областей, то зрозуміло, що цей архів був перенесений в Закерзоння і призначався для роботи та вивчення вищого керівництва визвольного руху», – пояснює Руслан Забілий.

Наприкініці 2016-го на початку 2017 років п’ять підпільних архівів Організації українських націоналістів, які близько 70 років пролежали в землі, знайшли на Львівщині.