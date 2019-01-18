10 years challenge: як змінюються українські політики

Кажуть, якщо не опублікувати своє фото 10-річної давнини у соцмережах, то друзі в стрічці перестануть поважати.



Деякі політики самі опублікували свої архівні фото у Facebook, а деякі чомусь посоромились. Радіо Свобода вирішило допомогти сором'язливим високопосадовцям та знайшло їхні старі фото у власних архівах.



Ми також об'єднали їх із тими, хто не побоявся виклику та сам опублікував або навіть надав(!) свої старі світлини.



А хто, на вашу думку, змінився найбільше?

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