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18 Січень 2019, Київ 14:22
Мультимедіа

10 years challenge: як змінюються українські політики

Кажуть, якщо не опублікувати своє фото 10-річної давнини у соцмережах, то друзі в стрічці перестануть поважати.

Деякі політики самі опублікували свої архівні фото у Facebook, а деякі чомусь посоромились. Радіо Свобода вирішило допомогти сором'язливим високопосадовцям та знайшло їхні старі фото у власних архівах.

Ми також об'єднали їх із тими, хто не побоявся виклику та сам опублікував або навіть надав(!) свої старі світлини.

А хто, на вашу думку, змінився найбільше?
У жовтні 2009 року чинний президент України Петро Порошенко&nbsp;став міністром закордонних справ
1 У жовтні 2009 року чинний президент України Петро Порошенко став міністром закордонних справ
Народний депутат Сергій Лещенко&nbsp;у 2009 році був журналістом&nbsp;&laquo;Української правди&raquo; &ndash;робив розслідування щодо корупції в українській політиці
2 Народний депутат Сергій Лещенко у 2009 році був журналістом «Української правди» –робив розслідування щодо корупції в українській політиці
У 2009 році ​Юлія Тимошенко була прем&#39;єр-міністром України
3 У 2009 році ​Юлія Тимошенко була прем'єр-міністром України
У листопаді 2009-го Арсеній Яценюк заявив про свої президентські амбіції. Тоді вся столиця була завішана його мілітаристською агітацією, на якій великими літерами було написано &laquo;Арсеній​&raquo;. На цю рекламу було не менше й кумедних пародій. На виборах 2014-го Яценюк посів четверте місце
4 У листопаді 2009-го Арсеній Яценюк заявив про свої президентські амбіції. Тоді вся столиця була завішана його мілітаристською агітацією, на якій великими літерами було написано «Арсеній​». На цю рекламу було не менше й кумедних пародій.

На виборах 2014-го Яценюк посів четверте місце
Народний депутат України Борислав Береза у 2009-му&nbsp;займався літературознавством: він очолив проект &laquo;Книга UA&raquo; на &laquo;Першому національному&raquo;
5 Народний депутат України Борислав Береза у 2009-му займався літературознавством: він очолив проект «Книга UA» на «Першому національному»
Віце-прем&rsquo;єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України&nbsp;Іванна Климпуш-Цинцадзе в 2009 році була директором міжнародної благодійної організації&nbsp;&laquo;Фонд підтримки міжнародного співробітництва України&raquo; (&laquo;Фонд &laquo;Відкрий Україну&raquo;)
6 Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе в 2009 році була директором міжнародної благодійної організації «Фонд підтримки міжнародного співробітництва України» («Фонд «Відкрий Україну»)
У 2009 році Нестор Шуфрич був членом Партії регіонів. Той рік для народного депутата став досить бойовим &ndash; Шуфрич відзначився бійками зі своїм однопартійцем Сергієм Льовочкіним та&nbsp;тодішнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком
7 У 2009 році Нестор Шуфрич був членом Партії регіонів. Той рік для народного депутата став досить бойовим – Шуфрич відзначився бійками зі своїм однопартійцем Сергієм Льовочкіним та тодішнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком
Народний депутат України Анатолій Гриценко в жовтні 2009 року так само зареєстрував свою кандидатуру на вибори президента України
8 Народний депутат України Анатолій Гриценко в жовтні 2009 року так само зареєстрував свою кандидатуру на вибори президента України
У 2009 році генеральний прокурор України Юрій Луценко обіймав посаду міністра внутрішніх справ
9 У 2009 році генеральний прокурор України Юрій Луценко обіймав посаду міністра внутрішніх справ
Чинний міністр культури Євген Нищук в 2009-му особливо не брав участі в політичних процесах країни. Свій час він переважно присвячував роботі в Київській академічній майстерні театрального мистецтва &laquo;Сузір&#39;я&raquo;
10 Чинний міністр культури Євген Нищук в 2009-му особливо не брав участі в політичних процесах країни. Свій час він переважно присвячував роботі в Київській академічній майстерні театрального мистецтва «Сузір'я»
Народний депутат Ганна Гопко в 2009 році захистила дисертацію в КНУ імені Шевченка на тему: &laquo;Екологічна публіцистика: світоглядний аспект&raquo;. Паралельно Гопко координувала проекти міжнародної громадської організації &laquo;Кампанія за майбутнє без куріння&raquo;
11 Народний депутат Ганна Гопко в 2009 році захистила дисертацію в КНУ імені Шевченка на тему: «Екологічна публіцистика: світоглядний аспект».

Паралельно Гопко координувала проекти міжнародної громадської організації «Кампанія за майбутнє без куріння»

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