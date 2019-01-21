Зеленський розповів, чому його новорічне телезвернення замінило президентське

Комік Володимир Зеленський, який заявив про намір балотуватися на посаду президента України, розповів, чому, за його словами, його новорічний телевізійний виступ із заявою про цей намір вийшов в ефір телеканалу «1+1» замість традиційного новорічного виступу президента України Петра Порошенка. Як сказав він в інтерв’ю виданню «Українська правда», яке оприлюднили повністю на його сайті, він цієї підміни не планував, і це була, на його думку, технічна помилка працівників каналу.

«Там питання з рекламними блоками – коли, чому вони запізнилися на кілька хвилин. Це взагалі не до мене… Чому такою була довжина всього контенту, і чому президент був трохи пізніше – я думаю, це була технічна помилка», – заявив Зеленський і ще раз повторив: «Я нічого не планував, даю слово… Ми цього не планували».

Крім того, він нагадав, що його студія має договір із телеканалом «1+1», що його контролює підприємець Ігор Коломойський, і саме на цьому каналі виходять його шоу.

Зеленський також заперечив, що Коломойський, якого називають олігархом, будь-яким чином причетний до його планованої президентської кампанії. За словами коміка, він не має ніяких стосунків із Коломойським, є «тільки робочий процес», пов’язаний із виходом його шоу на телеканалі.

Щодо фінансування кампанії з виборами Зеленський заявив: «Ми самі… Не тільки з моєї кишені. Слава Богу, я маю друзів». При цьому він уточнив, що Коломойського до цих «друзів» не залічує.

Новорічної ночі, коли низка телеканалів традиційно транслює новорічне звернення президента України, на телеканалі «1+1» вийшло звернення Володимира Зеленського, в якому той заявив, що має намір кандидувати на посаду голови держави на виборах 31 березня. Звернення Петра Порошенка вийшло в ефір на цьому каналі вже після виступу коміка. Цей факт викликав значну кількість критичних коментарів.

21 січня партія Зеленського «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента України.