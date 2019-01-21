Компанія Зеленського «Грин Филмс» отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії на зйомку фільму – «Настоящее время»

У російської компанії, пов’язаної з українським коміком і ймовірним претендентом на посаду президента України Володимиром Зеленським, знайшли документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів, повідомляє телеканал «Настоящее время», спеціальний проект Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». За курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів 215 тисяч гривень.

Угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії підтверджує, що російська компанія «Грин Филмс», причетність Зеленського до якої виявив спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми», отримала цю суму від Міністерства культури Росії на виробництво фільму «Вниз». За повідомленнями, одну з ролей у ньому має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія».

В інтерв’ю програмі «Схеми» до розслідування, що було оприлюднене 17 січня, Зеленський відмовився говорити про свій бізнес у Росії. Уже 18 січня він записав відеовиступ у соцмережах, у якому заперечував, що має такий бізнес. Але того ж дня, 18 січня, в інтерв’ю виданню «Українська правда» (повністю оприлюднене 21 січня) він підтвердив, що «Грин Филмс» продовжує працювати в Росії. За новою версією коміка, він передав цю компанію в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, «ті, хто займається цією компанією». Він також заявив, що «найближчим часом» вийде з кіпрської компанії, якій належить «Грин Филмс».

Зеленський також заявив, що його компанія «Квартал 95» продовжує отримувати в Росії роялті за продукти, вироблені до 2014 року – часу окупації Криму Росією і початку російської агресії на Донбасі, – наприклад, за серіал «Свати». «Контракт укладений на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 2021 року ми отримуємо роялті від «Сватів». Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні», – заявив він.

Раніше журналісти «Схем» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd. Вона ж – співзасновник ТОВ «Квартал 95», кінцевим бенефіціаром якої вказані Володимир Зеленський і його партнери.

У Росії три компанії, знайдені журналістами, з 2014 по 2017 рік заробили понад 16 мільйонів доларів.

Зеленський в інтерв’ю у грудні 2018 року заявляв, що останній фільм у Росії він робив 2012 року, в ефір він вийшов у 2014-му.

Володимир Зеленський раніше заявив про намір балотуватися на посаду президента України. 21 січня його партія «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента 31 березня.