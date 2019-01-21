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21 Січень 2019, Київ 16:43
Новини | Політика

Компанія Зеленського «Грин Филмс» отримала 35 мільйонів рублів від Мінкульту Росії на зйомку фільму – «Настоящее время»

Володимир Зеленський

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У російської компанії, пов’язаної з українським коміком і ймовірним претендентом на посаду президента України Володимиром Зеленським, знайшли документи, що підтверджують її фінансування у 2017 році з державного бюджету Росії на суму 35 мільйонів рублів, повідомляє телеканал «Настоящее время», спеціальний проект Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». За курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів 215 тисяч гривень.

 Договір про надання субсидії компанії «Грин Филмс» із федерального бюджету Росії на виробництво фільму «Вниз»

Угода № 054-11-975/1, наявна в реєстрі субсидій федерального бюджету Росії підтверджує, що російська компанія «Грин Филмс», причетність Зеленського до якої виявив спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» «Схеми», отримала цю суму від Міністерства культури Росії на виробництво фільму «Вниз». За повідомленнями, одну з ролей у ньому має зіграти російський актор Володимир Машков, який у 2018 році був довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії і виступав на з’їзді прокремлівської партії «Єдина Росія».

В інтерв’ю програмі «Схеми» до розслідування, що було оприлюднене 17 січня, Зеленський відмовився говорити про свій бізнес у Росії. Уже 18 січня він записав відеовиступ у соцмережах, у якому заперечував, що має такий бізнес. Але того ж дня, 18 січня, в інтерв’ю виданню «Українська правда» (повністю оприлюднене 21 січня) він підтвердив, що «Грин Филмс» продовжує працювати в Росії. За новою версією коміка, він передав цю компанію в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, «ті, хто займається цією компанією». Він також заявив, що «найближчим часом» вийде з кіпрської компанії, якій належить «Грин Филмс».

Зеленський також заявив, що його компанія «Квартал 95» продовжує отримувати в Росії роялті за продукти, вироблені до 2014 року – часу окупації Криму Росією і початку російської агресії на Донбасі, – наприклад, за серіал «Свати». «Контракт укладений на 10 років. Як я можу закрити цю компанію? Контракт до 2021 року. З 2011 до 2021 року ми отримуємо роялті від «Сватів». Ми ці гроші отримуємо. Що ж нам треба робити? Закрити? Подарувати росіянам наші гроші? Ні», – заявив він.

Раніше журналісти «Схем» знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd. Вона ж – співзасновник ТОВ «Квартал 95», кінцевим бенефіціаром якої вказані Володимир Зеленський і його партнери.

У Росії три компанії, знайдені журналістами, з 2014 по 2017 рік заробили понад 16 мільйонів доларів.

Зеленський в інтерв’ю у грудні 2018 року заявляв, що останній фільм у Росії він робив 2012 року, в ефір він вийшов у 2014-му.

Володимир Зеленський раніше заявив про намір балотуватися на посаду президента України. 21 січня його партія «Слуга народу» офіційно висунула його як кандидата на виборах президента 31 березня.

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