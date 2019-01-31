Радіо Свобода Daily: жителів ОРДЛО хочуть перевіряти на поліграфі

Перевіряти жителів ОРДЛО на поліграфі?

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос допускає перевірку жителів окупованих територій Донецької й Луганської областей щодо співпраці з бойовиками.

«Зараз верховний головнокомандувач Петро Олексійович (Порошенко) дав доручення, і зараз багато хто займається тим, як відсіяти тих людей, які вимушено живуть у режимі окупації,… від тих, хто свідомо організовує фейкові вибори і збирає податки», – заявив Матіос. За його словами, це стане можливим завдяки розробленій в Одесі програмі.

Ірина Луценко заявила про позов проти Гриценка

Депутат Верховної Ради Ірина Луценко заявила про намір позиватися до суду проти кандидата в президенти України Анатолія Гриценка через його висловлювання, нібито її чоловік, генеральний прокурор Юрій Луценко переховував сина від участі в бойових діях на Донбасі.

«Від імені всіх матерів наших захисників Вітчизни подам на Гриценка до суду. І всі гроші віддам на потреби армії», – написала Ірина Луценко у Facebook.

Далі стисло:

Міністерство охорони здоров’я України запевнило, що не буде оголошувати епідемію кору.

Суд скасував рішення про дострокове звільнення «судді-колядника» Ігоря Зварича.

Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає лічильників.

«Мирний план Сайдіка» щодо Донбасу

У столиці Білорусі пройшли чергові переговори Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Якихось проривів на цих переговорах давно немає, але інтриги черговому їх раунду надала ініціатива посередника на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка. А саме його пропозиція замінити Мінські угоди новим мирним планом.

В інтерв'ю австрійській газеті Kleine Zeitung він заявив, що мова йде про залучення ООН до проведення місцевих виборів і гарантування безпеки. Сайдік також зауважив, що в новій угоді повинні брати участь представники «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Таку ініціативу прокоментувала віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи. «Ми чекаємо від координатора ОБСЄ більш активного приєднання до виконання Мінських угод, а не підігрівання злу під соусом рівновіддаленості, аполітичності та нейтральності. Тому що дуже часто це означає, що потрібно пробачити Москві за порушення Мінських угод в гуманітарній сфері і сфері безпеки», – зазначила вона.

Ще трішки про те, що відбувалось 30 січня в інших країнах світу.

Прем’єр-міністру Великої Британії Терезі Мей знову доведеться повернутися до Брюсселя. Депутати підтримали план прем’єра щодо виходу з ЄС. Щоправда, з однією умовою: відновити переговори щодо кордонів між Північною Ірландією і Республікою Ірландія.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що готовий до переговорів з опозицією, лідер якої Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни.

А у Польщі в цей час набирає обертів фінансовий скандал у центрі якого опинився Ярослав Качинський, голова правлячої партії «Право і справедливість». Gazeta Wyborcza продовжує оприлюднювати таємно записані переговори найвпливовішого польського політика з австрійським бізнесменом Геральдом Біргфельнерном. У цих розмовах ідеться про спорудження в центрі Варшави двох хмарочосів, які мали б забезпечити значні фінансові надходження до бюджету партії Качинського.

Герой чи ізгой?

Прес-служба російського футбольного клубу «Зеніт» підтвердила, що 29-річний захисник донецького «Шахтаря» і збірної України, шестиразовий чемпіон країни Ярослав Ракицький підписав контракт із командою з російського Санкт-Петербурга терміном на 3,5 роки. Перехід Ракицького став першим випадком трансферу українського футболіста такого рівня в Росію з початку російсько-українського конфлікту в 2014 році і викликав лють українських футбольних уболівальників. Реакції на перехід гравця збірної України до російського «Зеніту» зібрані тут.

Вареники підкорюють Америку

За 63 роки існування ресторан Veselka змусив Нью-Йорк закохатися в українську кухню. Тут знімають епізоди фільмів, обідають американські знаменитості, а на вихідних вишиковуються черги охочих скуштувати українські страви. 2018 року «Веселка» стала третім найкращим цілодобовим рестораном Америки за версією інтернет-видання The Daily Meal.

Журналісти української служби «Голосу Америки» поспілкувалися із власником закладу і дізналися, як йому вдалося з роками зберегти автентичність меню та в чому секрет популярності української їжі у Нью-Йорку. Крім того, вони побували і в ресторані українсько-французької кухні Riel, відвідали вареничну Pierogie Kitchen, ресторан Enoteca Maria та українську вареничну на колесах Better Than Baba’s.

Не забувайте, звідки ви, й розповідайте іншим про те, чим пишаєтесь!

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