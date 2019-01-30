Переговори у Мінську: «мирний план Сайдіка» щодо Донбасу офіційно не обговорювали

Мінськ – 30 січня у столиці Білорусі пройшли чергові переговори Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Якихось проривів на цих переговорах давно немає, але інтриги черговому їх раунду надала ініціатива посередника на переговорах від ОБСЄ посла Мартіна Сайдіка.

Мирний план посла Сайдіка

24 січня посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік озвучив пропозицію замінити Мінські угоди новим мирним планом. В інтерв'ю австрійській газеті Kleine Zeitung він заявив, що мова йде про залучення ООН до проведення місцевих виборів і гарантування безпеки.

Сайдік серед іншого сказав, що потрібен інший документ, який буде мати «справжню політичну і правову вагу», оскільки Мінські угоди так і не були ратифіковані російським і українським парламентами. Сайдік також зауважив, що в новій угоді повинні брати участь представники сепаратистських «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Новий план передбачає також поліцейську місію ООН і діяльність в Донецькій і Луганській областях агентства із відновленню під егідою Євросоюзу. У пропозиціях Сайдіка передбачається, що в перехідний період ООН матиме в регіоні певні владні повноваження, щоб гарантувати місцевому населенню дотримання його прав, включаючи «елемент амністії».

Цей план вперше був представлений в грудні 2018 року в Мілані на засіданні ради міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ.

Перша реакція українських переговорників

29 січня у Мінську після зустрічі з президентом Олександром Лукашенком голова української делегації на переговорах щодо Донбасу Євген Марчук оцінив ініціативу посла Сайдіка, заявивши, що вона не є предметом мінських переговорів.

Це особисті роздуми пана Сайдіка. Таких планів від різних людей багато. Але це не план організації, це не план структури

«Це особисті роздуми пана Сайдіка. Таких планів від різних людей багато. Але це не план організації, це не план структури. В організаційному або практичному сенсі він не є предметом мінських переговорів. Він не вносився паном Сайдіком. Ані в мінських переговорах, ані в мінському форматі, ані в мінському порядку засідань цього питання немає», – цитує Євгена Марчука білоруське державне інформагентство «БєлТА».

Віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко, яка представляє Україну в гуманітарній підгрупі, в інтерв’ю Радіо Свобода перед переговорами в Мінську назвала пропозиції посла Сайдіка «нереалістичними».

Ми чекаємо від координатора ОБСЄ більш активного приєднання до виконання Мінських угод, а не підігрівання злу

«Ми чекаємо від координатора ОБСЄ більш активного приєднання до виконання Мінських угод, а не підігрівання злу під соусом рівновіддаленості, аполітичності та нейтральності. Тому що дуже часто це означає, що потрібно пробачити Москві за порушення Мінських угод в гуманітарній сфері і сфері безпеки. Росія повинна нести покарання за невиконання Мінських угод».

Україна вимагає виведення військ Росії з Донбасу

Перш ніж проводити місцеві вибори на Донбасі, відповідно до українського законодавства, треба вивести звідти російські війська, заявила Геращенко.

Також у неї є сумніви, щодо можливості спільної ратифікації нової угоди парламентами двох держав.

Очевидно, що український парламент ніколи не підтримає жодної ініціативи, якщо в ній буде йти мова про представництво країни-агресора в миротворчій місії

«Можна уявити собі такий документ, який одночасно схвалювали б парламенти Росії і України? Я сьогодні таких можливостей не бачу. Очевидно, що український парламент ніколи не підтримає жодної ініціативи, якщо в ній буде йти мова про представництво країни-агресора в миротворчій місії, якщо буде пропонуватися розміняти Крим на Донбас або якісь міфічні умови для тимчасово окупованих територій на кшталт автономного статусу в складі України, який потім дозволить блокувати зовнішній курс України.

Хочу ще раз підкреслити свою повну прихильність до Мінських угод та особисту впевненість у їх безальтернативності

Ні, цього не буде», – заявила Геращенко.

Після засідання ТКГ 30 січня посол Сайдік на брифінгу для журналістів не назвав свій план серед тем, які обговорювалися на переговорах у Мінську. Також він відмовився коментувати оцінки його пропозицій від інших учасників переговорів.

Посол Сайдік лише заявив: «Спираючись на свій більше ніж трьохрічний досвід роботи, хочу ще раз підкреслити свою повну прихильність до Мінських угод та особисту впевненість у їх необхідності та безальтернативності заради мирного розв’язання конфлікту на Сході України. Це наша загальна задача».

Австрійський дипломат Мартін Сайдік із 22 червня 2015 року виконує функції спеціального представника голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на Сході України.

Обмін полоненими – далі без поступу

Більш нагальне питання на сьогодні, ніж пропозиції Сайдіка, за словами Ірини Геращенко, – це звільнення заручників та полонених у результаті збройного конфлікту на Донбасі, обмін в’язнями та полоненими, в якому давно немає прогресу.

За увесь минулий рік не було жодного обміну полоненими у зв’язку з конфліктом на Донбасі, визнав Сайдік, він має надію, що ситуація покращиться цього року.

Минулого року українська сторона направила росіянам 13 листів із пропозицією передати громадян Росії, засуджених в Україні за участь в бойових діях на Донбасі, в обмін на політв'язнів Кремля. «Реакції не було», – констатувала Ірина Геращенко.

Говорячи про підсумки засідання 30 січня, вона зазначила, що Росія категорично відмовилася обговорювати обмін росіян на політв’язнів Кремля – українців, і в рамках гуманітарної підгрупи, і в рамках Тристоронньої контактної групи. «Координатори ОБСЄ, на жаль, підіграють цій деструктивній позиції, мовляв, це мають бути двосторонні переговори», – зазначила Геращенко.

Під час засідання ТКГ у Мінську голова української делегації Євген Марчук закликав Росію негайно звільнити українських полонених, а ОБСЄ та Червоний Хрест – відвідати тюрми на окупованих територіях Донбасу.

Жертв серед цивільного населення немає з Нового року

На попередній зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську 17 січня Мартін Сайдік заявив, що під час новорічного перемир'я на Донбасі, яке діяло з 29 грудня по 14 січня, не було зафіксовано жертв серед цивільного населення.

«Заява контактної групи про прихильність режиму припинення вогню дозволила скоротити кількість порушень майже в два рази, в порівнянні з минулим аналогічним періодом. Слава Богу, за весь цей період немає ніяких жертв серед цивільного населення», – сказав Мартін Сайдік.

Така ж ситуація збереглася і станом на 28 січня, зауважив представник ОБСЄ.

Однак, за його словами, після 14 січня знову спостерігається тенденція зростання порушень режиму припинення вогню.