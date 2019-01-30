Геращенко: запропонували в Мінську звільнити 3 українських полонених в обмін на 3 росіян

Українська сторона запропонувала під час переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську звільнити трьох українських військових в обмін на трьох росіян, засуджених за злочини на Донбасі, повідомила віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

За її словами, Україна вимагає звільнити українських військових Сергія Глондаря, Богдана Патюшенка та Олександра Корінькова, яких бойовики утримують «ще з часів трагедії Дебальцева».

Геращенко стверджує, що у відповідь на пропозиції української влади – «нуль».

Згідно з повідомленням, в української сторони «є всі підстави остерігатися», що деякі полонені «були закатовані в тюрмах окупованих територій».

«Ми надали ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких ОРДЛО протягом цих років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують. Ми вимагаємо повної інформації про долі цих людей. Так само як і про долі більше 70 українців, утримання яких від нас приховують», – написала Геращенко.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

Станом на початок 2015 року місто Дебальцеве та прилеглу до нього територію контролювали українські військові. З трьох сторін його оточили російські гібридні сили, і військове командування ухвалило рішення про виведення підрозділів Збройних сил України.

За офіційними даними, під час виходу з Дебальцевого загинуло 179 військових, не рахуючи десятків поранених і зниклих безвісти.

За мінськими домовленостями Дебальцеве та прилеглу територію має контролювати українська влада.