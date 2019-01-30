У Мінську відбувається засідання контактної групи щодо Донбасу

У Мінську 30 січня розпочалася зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі у Twitter.

Попередні переговори відбулися 17 січня. Перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко назвала їх «важкими».

За її словами, українська сторона вимагала від Росії розблокувати обмін утримуваними громадянами і готова наприкінці січня – на початку лютого передати Росії 25 російських громадян з українських в’язниць в обмін на українських політв’язнів.

Упродовж усього минулого року українські переговорники у ТКГ домагалися звільнення українських заручників і політв’язнів, утримуваних у Росії й на окупованих територіях на сході України, але прогресу в цьому питанні не було.