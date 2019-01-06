Воєнна операція на Донбасі: як воювали у 2018 році

Зміна військової операції на сході України, парад озброєнь і новий розвиток конфлікту Росії проти України. Саме таким можна підсумувати 2018 рік. Яким був кожен із 12 місяців цього року?

Січень

У перші дні початку року українська армія звітує, що зайняли два населені пункти, які до того фактично вважалися сірою зоною. 10-а окрема гірсько-штурмова бригада зайшла в Новоолександрівку Попаснянського району Луганщини. Цей населений пункт, згідно з «Мінськом-2», вважався на лінії розмежування. Ця ж бригада без бою зайшла й закріпилася на околицях села Катеринівка, залишивши його позаду своїх сил. До цього село Катеринівка вважалося так званою «сірою зоною». За офіційною інформацією, Катеринівку контролювати почали із перших днів лютого, але кореспонденти Радіо Свобода побували на місці, де дізналися, що насправді під контроль село взяли ще на початку січня.

Але на передових позиціях не обійшлося без жертв. Під час бойових дій закинуло 14 представників українських сил, серед них 12 бійців ЗСУ і двоє добровольців ДУК «Правий сектор».

Лютий

Наступного місяця продовжуються бойові дії на сході України, під час яких, зокрема, гине і юна медик-доброволець Сабіна Галицька. У броньований автомобіль влучає ракета протитанкового ракетного комплексу. Від зазнаних травм військовий медик гине поблизу нещодавно взятого під контроль села Катеринівка. Того місяць під час бойових дій загинули щонайменше 9 військовослужбовців.

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Березень

У березні Тристороння контактна група у Мінську проголошує «повне і безстрокове перемир’я». У перші ж дні цього «весняного миру» сторони звинувачують одне одного в порушенні режиму тиші. Цього ж місяця вздовж лінії зіткнення гинуть 9 українських військових, серед них один боєць ДУК «Правий сектор». Лінія зіткнення не змінюється.

Квітень

Другого місяця весни штаб антитерористичної операції на сході України звітує про ескалацію конфлікту, адже зросла кількість обстрілів українських позицій. Внаслідок бойових дій гинуть шестеро українських військових. Наприкінці місяця організація проведення силової операції на Донбасі реорганізується. 30 квітня 2018 року розпочинається операція Об’єднаних сил. Це комплекс військових і правових заходів українських силових структур, спрямованих на протидію діяльності незаконних російських і проросійських збройних формувань на сході України. Проведення такої операції передбачається законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». Відтепер під контроль ситуацію беруть сили ЗСУ, до них у підпорядкування входять сили МВС, Національної гвардії та СБУ. Раніше управління операцією формально належало Службі безпеки України.

Травень

Останній місяць весни видався «гарячим» для українських сил на Донбасі. Загострення ситуації фіксувалося по всій лінії зіткнення. Цього місяця сили 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Галицького просунулися в бік окупованої Горлівки на Донеччині. Вони зайшли в село Південне (Чигирі) й закріпилися за населеним пунктом. У той же час на Світлодарській дузі не припинялися артилерійські бої. Внаслідок спланованої операції ЗСУ українські сили вийшли на позиції контрольованих Росією сил на Донбасі й зайняли їх, просунувшись уперед – таку інформацію розповів волонтер Юрій Мисягін.

Під час проведення операції Об’єднаних сил гине 17 силовиків, серед яких двоє бійців ЦСО «Альфа» і один – добровольчих формувань.

Після зміни формату проведення силової операції на Донбасі продовжується політика виведення усіх формувань, які не входять до офіційних державних силових структур.

Червень

Загострена ситуація залишалася протягом червня. Бойові дії тривали вздовж усієї лінії зіткнення. За цей період загинуло 16 військових ЗСУ, які брали участь в операції Об’єднаних сил.

Липень

У середині літа гострота ситуації на Донбасі пішла на спад. Кількість бойових зіткнень, як і обстрілів, зменшилася. Втім, цілком ситуація не затихла. Загалом за місяць загинуло щонайменше семеро українських воїнів. Напередодні стало відомо про звільнення населеного пункту Золоте-4. Насправді йдеться про декілька вулиць у цьому населеному пункті, який прилягає до сусіднього – Золоте-5, яке далі утримують контрольовані Росією сили.

Серпень

У серпні до Дня Незалежності України в центрі столиці пройшов військовий парад. Експерти назвали його демонстрацією сили й здобутків української зброярні. Під час параду було продемонстровано перший зразок самохідної артилерійської установки «Богдана» із «натовським» калібром 155 міліметрів, а також системи радіоелектронної боротьби й озброєння, надане Сполученими Штатами Америки. Під кінець над столицею пролетіла українська авіація.

У свою чергу, в зоні бойових дій ситуація знову набрала гостроти. Цього разу бойові дії загострилися поблизу Кримського, що на Луганщині. У зв’язку із близькою відстанню між сторонами втрат зазнав батальйон «Айдар» у складі 53-ї окремої механізованої бригади. Бій розпочався вранці 23 серпня й тривав 4 години. Загинуло 4 бійці. Того місяця на Донбасі загинуло 18 військовослужбовців ЗСУ.

Вересень

«Шкільне перемир’я» після так званого «хлібного»: в ТКГ у Мінську домовилися про чергове перемир’я до початку навчального року. Режим тиші припинявся на декілька днів, проте бойові дії таки продовжилися, хоч їхня інтенсивність у порівнянні із літом зменшилася. Втім, за вересень на Донбасі загинуло 9 військових ЗСУ.

Жовтень

Жовтень не був активний на бойові дії. На Донбасі панувало відносне затишшя. Втім, на фугасі підірвалися двоє українських солдатів.

Листопад

Листопад – місяць загострення, яке тривало аж по грудень. Ситуація стала гарячою на луганському напрямку поблизу Кримського. Там, поблизу Бахмутської траси, яка веде до окупованого Луганська, бої спалахнули знову. За цей місяць на Донбасі загинули щонайменше 9 українських військових.

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25 листопада російська агресія в Україні набрала нових обертів. Російські силовики поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по трьох українських кораблях, які після невдалої спроби мирно пройти з Чорного в Азовське море (Росія фізично заблокувала судноплавний канал розвернутим упоперек вантажним судном) поверталися назад до Одеси, і силою захопили їх, а також узяли в полон 24 українських моряків, при цьому троє з них були поранені. Відповідно до міжнародного права, ці дії Росії, як і тарани одного з українських кораблів російськими раніше того ж дня, є актами агресії.

26 листопада Верховна рада України ухвалила ухвалила закон, який дозволяє запровадження воєнного стану в деяких областях країни. Термін – 30 днів. За цей період в армійців посилюється підготовка резервістів. А деякі частини передислоковуються на кордон із Росією. На кордоні з Україною Росія стягує потужне угруповання військ, у тому числі важку техніку й авіацію. Тим часом на Донбасі продовжуються бойові дії.

Грудень

У Донецькій і Луганській областях тривають обстріли з боку проросійських сил. Українські сили дають відповідь. Наприкінці грудня воєнний стан припиняє дію. Протягом місяця загинули семеро військовослужбовців ЗСУ.