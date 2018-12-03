Воєнний стан: бригадні навчання за участі президента України – фоторепортаж

На Чернігівщині 3 грудня розпочалися масштабні бригадні навчання. Основний сценарій – імітація бойових умов зі стрільбами. Навчання відвідав президент України Петро Порошенко та вище керівництво ЗСУ, а також представники іноземних військових делегацій.



Навчання триватимуть до 5 грудня.



26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.



Це сталося після того, як 25 листопада російські військові у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди окупованого Криму «арештували» 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнала їх військовополоненими.

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