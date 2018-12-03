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04 Грудень 2018, Київ 00:29
Фотогалереї

Воєнний стан: бригадні навчання за участі президента України – фоторепортаж

На Чернігівщині 3 грудня розпочалися масштабні бригадні навчання. Основний сценарій – імітація бойових умов зі стрільбами. Навчання відвідав президент України Петро Порошенко та вище керівництво ЗСУ, а також представники іноземних військових делегацій.

Навчання триватимуть до 5 грудня.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Це сталося після того, як 25 листопада російські військові у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди окупованого Криму «арештували» 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнала їх військовополоненими.
Під час навчань імітуються умови, наближені до реальних бойових дій. Відпрацьовуються питання знищення противника у різних видах бою із залученням підрозділів Повітряних війсь, авіації та підрозділів оперативного забезпечення
1 Під час навчань імітуються умови, наближені до реальних бойових дій. Відпрацьовуються питання знищення противника у різних видах бою із залученням підрозділів Повітряних війсь, авіації та підрозділів оперативного забезпечення
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Команда &laquo;до бою&raquo; звучить у раціях бійців
3 Команда «до бою» звучить у раціях бійців
Під час проведення навчань, які триватимуть ще кілька днів, відпрацьовуються умови наближені до реальних бойових дій
4 Під час проведення навчань, які триватимуть ще кілька днів, відпрацьовуються умови наближені до реальних бойових дій
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На командному пункті
6 На командному пункті
&laquo;Боги війни&raquo; &ndash; артилерія &ndash; ведуть вогонь по умовному противнику
7 «Боги війни» – артилерія – ведуть вогонь по умовному противнику
Піхота на БМП вступає в бій
8 Піхота на БМП вступає в бій
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Серед вправ та тактичних завдань, які виконують військові, &ndash; ведення вогню з озброєння танків, бойових машин піхоти та артилерії, відпрацьовуються елементи наступу та відбиття атак противника на рівні рот і батальйонів
10 Серед вправ та тактичних завдань, які виконують військові, – ведення вогню з озброєння танків, бойових машин піхоти та артилерії, відпрацьовуються елементи наступу та відбиття атак противника на рівні рот і батальйонів
За словами президента Петра Порошенка, під час навчань військові показали високу дисципліну та майстерність, було продемонстровано високий бойовий вишкіл нової української армії
11 За словами президента Петра Порошенка, під час навчань військові показали високу дисципліну та майстерність, було продемонстровано високий бойовий вишкіл нової української армії
&laquo;Відповідно до заходів воєнного стану, мною було прийнято рішення скоротити період бойового злагодження та забезпечити своєчасну передислокацію військ на місця можливого удару з боку країни-агресора. Мова йде не лише про ділянки українсько-російського кордону, а захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів, забезпечення кроків протиповітряного захисту&raquo;, &ndash; розповів Порошенко
12 «Відповідно до заходів воєнного стану, мною було прийнято рішення скоротити період бойового злагодження та забезпечити своєчасну передислокацію військ на місця можливого удару з боку країни-агресора. Мова йде не лише про ділянки українсько-російського кордону, а захист портів, захист узбережжя Азовського і Чорного морів, забезпечення кроків протиповітряного захисту», – розповів Порошенко
Раніше, 21 листопада, в Житомирській області пройшли бригадні тактичні навчання 95-ї десантно-штурмової бригади
13 Раніше, 21 листопада, в Житомирській області пройшли бригадні тактичні навчання 95-ї десантно-штурмової бригади
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Президент Петро Порошенко вітається із учасниками вишколу
15 Президент Петро Порошенко вітається із учасниками вишколу

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