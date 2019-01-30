На Донбасі 30 січня втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 30 січня втрат серед українських військових немає, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики в період від півночі до 18:00 тричі обстріляли позиції ЗСУ, одного разу застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

В угрупованні «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 30 січня.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі північної околиці Донецька вдень 30 січня, але про наслідки цього обстрілу бойовики не повідомили.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на листопад 2017 року, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.