Ракицький гратиме в Росії – спортивний директор «Шахтаря»

Захисник збірної України, 29-річний Ярослав Ракицький залишає футбольний клуб «Шахтар» і переходить до одного з лідерів російського футболу, команди «Зеніт» (Санкт-Петербург). Про це ввечері 28 січня повідомив спортивний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

«В історії Академії «Шахтаря» Ярослав – один із найталановитіших і найуспішніших випускників. Протягом 10 сезонів він відіграв за першу команду 326 матчів і виборов 19 трофеїв. За роки, проведені в клубі, став одним із лідерів «Шахтаря», завоював щиру любов і величезну повагу всіх уболівальників. Ярославе, спасибі тобі за все, що ти зробив для «Шахтаря». Дякую за твій «гірняцький» характер, за твої емоції і відданість, за всі перемоги, голи і ті прекрасні моменти, які ми пережили разом!» – написав Палкін у Facebook.

В історії «Шахтаря» вже був один футболіст, який після багатьох років успішних виступів за донецький клуб не менш переконливо продовжив виступи в «Зеніті». Анатолій Тимощук перейшов до клубу із Санкт-Петербурга в 2007 році після 10 років у «Шахтарі». За «Зеніт» Тимощук виступав до 2015 року (з перервою на чотири роки гри в мюнхенській «Баварії»). З 2017 року Тимощук є асистентом головного тренера російського клубу.